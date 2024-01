Le crociere, come quelle di Costa e Msc, sono una forma di vacanza che sta diventando sempre più popolare. Molte persone, infatti, vorrebbero fare almeno una volta nella vita tale tipologia di viaggio e ci sono molte ragioni per questo. In primo luogo, le crociere offrono un’esperienza di viaggio unica. Grazie a esse, infatti, si può godere del comfort di una nave da crociera e visitare molte destinazioni in una sola vacanza. E poi, sono un’alternativa comoda e rilassante allo spostamento in aereo o con il treno.

Non c’è infatti bisogno di preoccuparsi di trovare un posto dove dormire o di cercare un ristorante per mangiare. Quali sono allora ledel 2024 da cogliere al volo?

I motivi di un grande successo

Sicuramente la comodità di raggiungere molte mete in una sola vacanza è uno dei punti di forza delle crociere come quelle proposte da Costa e Msc. Se poi si riescono a trovare ottime offerte, ancora meglio.

Poter visitare più di un luogo senza doversi preoccupare di trovare un nuovo alloggio o di organizzare un nuovo viaggio fa gola a molti. Un altro punto di forza che rende le crociere così gettonate nell’ultimo periodo è che esse possono offrire un’esperienza di viaggio unica. Come detto, infatti, si può godere in contemporanea del comfort di una nave da crociera e visitare molte destinazioni in una sola vacanza.

In un periodo in cui l’inflazione è alle stelle, tutti cercano offerte convenienti per le loro vacanze. E le crociere sono diventate tra le scelte più popolari perché offrono molte offerte convenienti. Ci sono molte compagnie come Costa e Msc, infatti, che propongono pacchetti convenienti e questo rende tale tipologia di viaggio un’opzione accessibile per molte persone.

Ecco come risparmiare in crociera

Risparmiare in crociera è il sogno di tutti ma come fare? Ebbene, cogliendo al volo le offerte a tempo limitato proposte da compagnie di navigazione come Costa e Msc.

Offerte Costa e Msc crociere 2024: bevande gratis e 7 notti a partire da 422 euro

Partiamo dalla prima. Se si prenoterà fino al 18 febbraio 2024, tutte le bevande saranno gratuite. Ecco due esempi di viaggio: 8 giorni nel Mediterraneo partiranno dal prezzo dia persona con quote di servizio obbligatorie incluse nel prezzo. Si viaggerà con la Costa Fortuna dal 2 al 9 novembre 2024 e la partenza saràverso Civitavecchia/Roma, Palermo, La Valletta, Barcellona, Marsiglia per poi tornare a Savona. Inclusi nel prezzo ci saranno la pensione completa con colazione, pranzo, cena e snack. E ancora, gli spettacoli e il divertimento nonché My Drinks ovvero la possibilità di fruire di bibite fresche, ottimi vini, birre, cappuccini, cocktail, caffè e liquori. Questa vacanza si potrà prenotare con un acconto di soli 324,50 euro mentre grazie alla formula “bevande gratis” si risparmieranno 220 euro.Nove giorni nel Mediterraneo con la Costa Toscana, invece, partirannoa persona. Inclusi nel prezzo ci saranno tutti i servizi su indicati comprese le quote di servizio obbligatorie. Si partirà, però, il 29 marzo 2024verso Ajaccio, Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo, Civitavecchia/Roma per poi tornare Savona. Anche in questo caso per prenotare ci sarà bisogno di un acconto di 469,50 euro mentre per le bevande gratis si risparmieranno 251 euro.

Anche Msc crociere così come Costa propone numerose offerte. Con partenza il 22 gennaio 2024 da Genova Portofino si potrà viaggiare per 7 notti nel Mediterraneo con la Msc Fantasia. L’itinerario sarà il seguente: da Genova verso La Spezia (Cinque Terre), Napoli, Palma de Mallorca, Barcellona, Marsiglia e Genova. Il prezzo totale comprensivo di quota servizio alberghiero obbligatoria e assicurazione, come detto, sarà a partire da 422 euro a persona. In tutte le crociere, sarà inclusa la pensione completa disponibile al buffet del ristorante principale.

In conclusione…

Inoltre si avrà la possibilità di fruire di spettacoli teatrali, musica dal vivo, del Kids Club (1-17 anni) nonché della piscina e della palestra. Per tale offerta, però, il cambio non sarà consentito.Alla stessa cifra, poi, si potrà partireil 31 gennaio (7 notti) verso Palma de Mallorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, La Spezia e Napoli.

