Incentivi auto 2023 locali, quali veicoli acquistare con lo sconto?

Ci sono delle ottime novità per coloro che devono acquistare l’auto e vivono in una determinata regione. Arrivano, infatti, nuovi incentivi per acquistare vetture a basso impatto ambientale in cambio della rottamazione di un modello inquinante. Il bello è che le iniziative locali si sommano, inoltre, a quelle nazionali.

Il nuovo Governo targato Meloni, intanto, sta pensando, di implementare gli incentivi per la rottamazione di auto molto inquinanti che appartengono alle classi Euro 0, 1, 2 e 3 affiancandoli a quelli senza rottamazione.

L’Esecutivo ha infatti evidenziato la necessità di revisionare quelli già disponibili (perché solo una piccola parte di quelli destinati agli autoveicoli elettrici e ibridi è stata utilizzata) per garantirne un uso più efficace. Tali sussidi potrebbero arrivare a massimo 5000 euro.

Perché agli italiani piacerebbero le vetture elettriche?

A gli italiani farebbe piacere poter acquistare una vettura elettrica in primis perché così potrebbero fornire un valido contributo alla sostenibilità ambientale dato che questa tipologia di auto è considerata più ecologica rispetto a quelle a combustione interna.

Non emettono, infatti, gas di scarico durante la guida.

La riduzione di carbonio, ricordiamo, è fondamentale nella lotta al cambiamento climatico e per migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane. Piacerebbero inoltre perché i costi di manutenzione sono più bassi rispetto a quelli per le auto tradizionali. Ci sono, infatti, meno parti mobili soggette all’usura e poi il costo dell’elettricità è di solito più basso rispetto a quello del carburante.

Gli automobilisti sono poi attratti dalla connettività e dalla modernità di questa tipologia di auto che spesso includono delle funzionalità avanzate come l’integrazione smartphone e i sistemi di assistenza alla guida.

La Lombardia

La regione Lombardia ha stanziato 11 milioni e 848 mila euro per il bando “Rinnova Autovetture 2023” con l’obiettivo di incentivare la sostituzione delle vetture che inquinano con altre a zero o a basse emissioni.

In questo modo si migliorerebbero la qualità dell’aria e la vita dei cittadini.Gli incentivi auto sono i seguenti:1.per le auto a zero emissioni (ad esempio elettrica pura o idrogeno); mille euro (senza radiazione)2. 2.500 euro per le auto con emissioni di CO2 ≤ 60 g/km e NOX ≤ 85.8 mg/km (metano, euro 6D benzina, Gpl o ibride)3. 2 mila per le auto con emissioni di CO2 ≤ 60 g/km e NOX ≤ 126 mg/km (euro 6D diesel)4. 2 mila euro per quelle con emissioni di 60 < CO2 ≤ 120 g/km e NOX ≤ 85.8 mg/km (Gpl o ibride, euro 6D benzina, metano);5. 1.500 euro per quelle con emissioni di 60 < CO2 ≤ 120 g/km e NOX ≤ 126 mg/km (euro 6D diesel).

Sulla pagina ufficiale della regione Lombardia si legge che questi contributi si potranno cumulare con gli incentivi statali ma solo della stessa tipologia di intervento.

Incentivi auto 2023 locali, quali veicoli acquistare con lo sconto?

Chi risiede nella regione Lombardia potrà fruire di ulteriori incentivi auto per acquistare la vettura dei propri sogni. Ad esempio la Mitsubishi Space Star versione 1.2 parte da un prezzo di listino di 16.600 euro. Grazie agli incentivi della Regione Lombardia e allo sconto venditore si potranno risparmiare circa 3900 euro. Quest’automobile, nell’allestimento Invite Radio, include airbag frontali, laterali e a tendina nonché un climatizzatore manuale con filtro antipolline. Inoltre un sensore luci e pioggia nonché ganci Isofix e blocco porte posteriori.

La Fiat Panda 1.0 70cv Hybrid ha invece un prezzo di listino di 15.750 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Grazie agli incentivi offerti dalla Regione Lombardia (a condizione di rottamazione del veicolo) e allo sconto del venditore si potrebbe ottenere uno sconto totale fino a 3800 euro. Sul sito ufficiale della Fiat si legge che il prezzo base è quello comunicato in caso di permuta o rottamazione di veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi.

Riassumendo….

In promozione il prezzo scende invece a 12450 euro con il finaziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial.

1. Occhio agli incentivi della Regione Lombardia per acquisto auto

2. Gli sconti di tale regione arrivano fino a 4000 euro per le auto a zero emissioni

3. Gli incentivi locali si possono cumulare con quelli statali

4. Perché non scegliere auto come la Fiat Panda e la Mitsubishi Space Star? Il risparmio è superiore ai 3000 euro.

