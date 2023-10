Quanto guadagno se investo 5000 euro nei buoni fruttiferi postali di breve-medio periodo dopo l’aggiornamento dei tassi?

Investire in prodotti a medio-breve termine come nei buoni fruttiferi postali può essere una scelta strategica per diversi motivi, a seconda degli obiettivi finanziari e delle circostanze individuali. Tali investimenti offrono, infatti, una maggiore flessibilità rispetto a quelli a lungo termine. Inoltre consentono agli individui di accedere rapidamente ai fondi quando ne hanno bisogno. Questa liquidità può essere preziosa in situazioni di emergenza o per cogliere opportunità di investimento che si presentano improvvisamente. Se si prevede, poi, di utilizzare i fondi entro un periodo relativamente breve, ad esempio entro 1-5 anni, investire a breve termine può aiutare a proteggere il capitale dagli alti e bassi del mercato a lungo termine.

Ecco i 4 titoli sottoscrivibili

La domanda che ci si pone è la seguente: nel caso si volessero investire 5000 euro nei bfp di breve-medio periodo quanto si guadagnerebbe?

È possibile sapere quanto si guadagnerà con i buoni fruttiferi postali che si vorrà acquistare facendo una simulazione sulla pagina ufficiale di Poste Italiane. Per scoprire il rendimento basta inserire l’importo che si vuole accantonare (in questo caso 5000 euro) nonché la durata dell’investimento e quindi “breve-medio periodo”. Inseriti tali dati si dovrà cliccare sul tasto calcola. A questo punto si aprirà una schermata nella quale compariranno i prodotti coerenti con la propria scelta. Il bello è che se ne potranno selezionare due alla volta.

Tra i titoli che compaiono a video c’è anche il nuovo buono fruttifero postale 4 anni plus dal rendimento interessante. È il titolo ideale per chi vuole investire fino a quattro anni contando su rendimenti fissi che sono del 3% (lordo). Si ha poi la possibilità di chiedere il rimborso quando si vuole purché esso avvenga entro il termine di prescrizione ovvero dopo 10 anni dalla scadenza del titolo. Se quest’ultima avviene, infatti, si perde il diritto a riscuotere il capitale investito e gli interessi maturati. Nel caso si vogliano investire 5000 euro in questo titolo, dal calcolatore di Poste Italiane apprendiamo che il valore di rimborso alla scadenza sarà di 5.549,10 euro.

Quanto guadagno se investo 5000 euro nei buoni fruttiferi postali di breve-medio periodo dopo l’aggiornamento dei tassi?

I tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali (almeno di una parte di essi) sono aumentati e così si otterranno rendimenti più alti se si vuole accantonare il proprio denaro in tali strumenti. Nel caso di investimento nel breve-medio periodo, tra i titoli acquistabili c’è, come abbiamo visto, il 4 Anni Plus ma non è il solo.

Compare nella lista anche il 3×2 che ha una durata massima di 6 anni con interessi che maturano al compimento di ogni triennio. Si tratta di uno dei buoni per i quali c’è stato l’aggiornamento. Il rendimento, infatti, ora arriva al 3% (contro il 2,75%) di prima. Il valore di rimborso netto a scadenza con questo titolo è di 5.848,98 euro.

C’è poi il 4 Anni Risparmio Semplice per investimenti a 4 anni con sottoscrizioni periodiche e automatiche. Dal calcolatore si evince che il valore di rimborso netto premiale a scadenza (ma solo al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche) è di 5.454,18 euro.

Figura poi il buono Rinnova che è tornato tra quelli sottoscrivibili. La durata massima è di 6 anni, gli interessi arrivano al 3,25% ma è dedicato solo a chi rinnova titoli giunti alla scadenza. Con questo buono si guadagnano 5.549,10 euro.

Quelli indicati sono i valori di rimborso netto che corrispondono alla somma dell’importo inserito e degli interessi al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. Non è considerata, invece, l’imposta di bollo che deve essere calcolata in base alla normativa vigente.

Riassumendo…

1. Nei giorni scorsi sono stati aggiornati i rendimenti dei buoni fruttiferi postali

2. I tassi di interesse ora sono diventati più competitivi

3. Investendo 5000 euro, in quelli di breve-medio periodo, si guadagnano 5.549,10 euro con il 4 Anni Plus, 5.848,98 euro con i 3×2, 5.454,18 euro con i 4 Anni Risparmio Semplice e 5.549,10 euro con i Rinnova.

[email protected]