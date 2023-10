Nella giornata di ieri, Cassa Depositi e Prestiti ha aggiornato il rendimento al rialzo di quasi tutti i bfp. Ha lanciato, inoltre, un nuovo buono fruttiferi postale il cui nome è 4 Anni Plus che offre un rendimento interessante visto che dura solo 4 anni.

Un nuovo ritocco ai rendimenti era nell’aria, tutti lo aspettavano a seguito del nuovo aumento dei tassi eseguito dalla Bce.

Coloro che dispongono di un piccolo capitale da parte, intanto, sono alla ricerca di offerte che possano garantire interessi discreti e nel breve periodo. Questo prodotto potrebbe rivelarsi vincente insieme al Btp Valore.

Cosa scegliere?

Manca poco alla fine del secondo collocamento del Btp Valore con premio fedeltà dello 0,5%, il nuovo Titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. La prima emissione che si è conclusa lo scorso 9 giugno ha raccolto un importo record di oltre 18 miliardi di euro mentre l’asta del primo giorno si è chiusa con una raccolta di 4,76 miliardi.

Debutta il nuovo buono fruttifero postale 4 anni plus dal rendimento interessante: quale differenza con il Btp Valore?

Il trend è dunque positivo e si è certi che anche questa emissione bisserà il successo di quella precedente. Tale titolo di Stato, a differenza del buono fruttifero postale lanciato da Cdp, durerà 5 anni e la grande novità di questa edizione sono le cedole trimestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo. Il motivo più grande del successo del Btp Valore è il tasso di interesse. Per i primi tre anni quello garantito lordo è del 4,1% mentre per il quarto e il quinto sale al 4,5%. Intanto, oggi verranno comunicati i tassi definitivi del Btp che potranno essere confermati o rivisti ma non più bassi di quelli indicati. Oltre ai rendimenti segnalati, ci sarà anche undel capitale investito per chi acquistare il Btp Valore nei giorni di collocamento e lo terrà fino alla scadenza.Ricordiamo, infine, che l’importo minimo sottoscrivibile sarà di 1000 euro.

Nella giornata di ieri ha debuttato il nuovo buono fruttifero postale 4 Anni Plus. La prima differenza con il Btp Valore è sicuramente la durata: il primo dura fino a 4 anni e il secondo fino a 5 anni. La seconda è il rendimento: il nuovo bfp, infatti, offre il 3% annuo lordo alla fine del quadriennio mentre il Btp Valore, come abbiamo visto, il 4,1% per i primi 3 anni e il 4,5% dopo il 4° e il 5°. Il buono, poi, non offre un premio fedeltà e non c’è un importo minimo per la sottoscrizione.

Cassa Depositi e Prestiti ricorda che questo titolo offre il 3% di interessi (lordi) alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione. Prima di quest’ultima data, invece, non è riconosciuto niente. Si ricorda inoltre che il 4 Anni Plus diventa infruttifero dal giorno successivo alla scadenza del quarto anno dalla di sottoscrizione e che dopo 10 anni va in prescrizione. Quando si verifica quest’ultima condizione si perde il diritto non solo di riscuotere il capitale investito ma anche gli interessi maturati.

Riassumendo…

1. Per chi vuole investire nel breve periodo hanno debuttato il buono fruttifero postale 4 Anni Plus e il Btp Valore

2. Il buono dura quattro anni e offre un tasso di interesse lordo del 3%

3. Il Btp Valore dura 5 anni e offre un rendimento del 4,1% i primi 3 anni e del 4,5% il 4° e il 5°.

[email protected]