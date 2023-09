Btp Valore con premio fedeltà dello 0,5% e conti deposito al 5,40% dopo 36 mesi: è il momento di investire?

Lo spread ieri ha toccato i 200 punti base, valore più alto dopo i 250 punti registrati lo scorso ottobre 2022. Ci si chiede, quindi, se si è alla vigilia di un nuovo allarme del debito pubblico. Al momento non si può rispondere a questa domanda in quanto bisognerà capire come i mercati accoglieranno la nuova legge di Bilancio che arriverà a breve. Intanto il BTp a 10 anni ha toccato un nuovo massimo (4,94%) rispetto al 2012 mentre i conti deposito stanno offrendo un rendimento del 5,40% già dopo 36 mesi

È, dunque, il momento giusto per investire, visto anche il recente aumento dei tassi di interesse effettuato dalla Bce?

Le variazioni dei tassi

L’aumento dei tassi Bce ha generato un rialzo sia del rendimento dei Btp che dei conti deposito. Per quanto concerne i primi, la decisione della Banca Centrale Europea li ha resi più remunerativi e convenienti. Gli esperti suggeriscono, però, di investire in obbligazioni di breve termine perché sono in grado di offrire degli interessi più alti.

Quelle di lunga durata, invece, sono più rischiose in quanto il pericolo è che possano svalutarsi nel futuro. In tale contesto, per gli esperti si dovrebbero evitare le azioni che si solito soffrono a causa dei tassi di interesse più elevati. Se questi ultimi salgono, infatti, il costo del capitale per le imprese cresce per cui aumentano le spese per gli interessi e si riducono i profittii. Succede quindi che quando i tassi di interesse aumentano, le azioni sono rivalutate e i prezzi delle azioni (soprattutto delle società ad alto debito) vanno sotto pressione.

Uno strumento da tenere sott’occhio, comunque, al momento, è il Btp Valore con premio fedeltà dello 0,50% per chi lo sottoscrive da lunedì 2 al 6 ottobre fino alle 13.

Tale premio, come ha spiegato, il Mef, sarà riservato, però, solo a chi terrà i BTp fino alla scadenza che è di 5 anni.

La novità di questa nuova emissione è che le cedole verranno pagate trimestralmente e calcolate sulla base di un tasso prefissato per i primi 3 anni. Esso, poi, aumenterà, per i successivi 2 anni di vita del titolo. In data odierna verranno comunicati anche i tassi minimi mentre quelli definitivi si sapranno il 6 ottobre, giornata di chiusura del collocamento.

Oltre al BTp Valore potrebbero essere una buona soluzione di investimento anche i conti deposito. Tra i migliori ci sono quelli di Cherry Bank che sono sicuri, solidi e al 100% digitali. Aderiscono, infatti, al Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce una copertura fino a 100 mila euro per singolo cliente.

La soluzione vincolata offre il 4,50% lordo dopo 6 mesi, il 5% dopo 12, 18 e 24 mesi e il 5,40% dopo 36, 48 e 60 mesi. Dal simulatore messo a disposizione dalla banca, si evince che investendo 10 mila euro dopo 6 mesi, il totale netto è 10.164,22 € mentre dopo 12 mesi di 10.370 €. E ancora, dopo 18 mesi di 10.552,47 €, dopo 24 mesi di 10.740 €, dopo 36 mesi di 11.200 €, dopo 48 mesi di 11.600 € e infine dopo 60 mesi di 12.000 €.

Cherry Bank comunica che tale importo è indicativo ed è in relazione all’intero periodo considerato. Inoltre è relativo all’importo scelto nonché alla durata del vincolo nel caso resti invariato rispetto alla simulazione.

Riassumendo…

1. È tempo di investire visto l’aumento dei tassi di interesse Bce?

2. Il BTp Valore potrebbe essere una buona soluzione per accantonare denaro, offre un premio fedeltà dello 0,50%

3. I conti deposito Cherry Bank vincolati offrono, invece, il 5,40% lordo dopo 36 mesi.

