BTp Valore con premio fedeltà dello 0,50%, conto deposito con tasso interesse oltre il 5%: è il momento di investire?

Nella giornata odierna il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che il premio extra finale di fedeltà del Btp Valore 2023 sarà dello 0,5%. Ci si chiede, quindi, se questo sia il momento giusto per investire denaro dato che nell’ultimo periodo si assiste anche a un continuo aumento dei tassi di interesse dei conti deposito che superano in molti casi anche il 5%.

In più, gli esperti suggeriscono di non lasciare il denaro fermo sul conto corrente per colpa dell’inflazione. Quest’ultima, infatti, rischia di erodere il potere di acquisto dei risparmi delle famiglie italiane. Per evitare che ciò accada, tra le migliori soluzioni (per ottenere dei buoni rendimenti senza correre rischi) potrebbero esserci i BTp Valore e il conto deposito.

Un esempio di deposito

A settembre si potrà pensare di investire il proprio denaro non solo nel BTp Valore ma anche nei conti deposito che offrono un rendimento discreto (negli ultimi tempi).

Ovviamente, per ottenere il massimo rendimento, si dovrà optare per la tipologia vincolata. C’è ad esempio il nuovo conto deposito di banca Illimity per i clienti Premium che offre dei tassi discreti: esattamente del 5,30% dopo trentasei, quarantotto e sessanta mesi.

C’è però da tenere in considerazione un particolare se si vuole aprire tale conto. Bisognerà considerare anche l’apertura di un conto corrente al quale si dovrà collegare la linea di deposito. Nel caso di apertura di conto corrente Premium, il costo mensile del canone sarà di 7 euro ma la giacenza su di esso fino al 31 dicembre del 2024 sarà remunerata al tasso del 2,50%. Inoltre l’imposta di bollo fino a un massimo di 34,20 euro ogni anno sarà a carico della banca.

Dal 2 al 6 ottobre prossimo ci sarà la seconda emissione del BTp Valore ma in data odierna è stato comunicato quale sarà il premio di fedeltà. Esso sarà uguale allo 0,5% del capitale investito dai piccoli risparmiatori e sarà riservato solo a chi lo conserverà fino alla scadenza dei cinque anni.

Questo è quanto ha comunicato oggi il Mef aggiungendo che i tassi cedolari minimi garantiti saranno comunicati il prossimo 29 settembre. I definitivi, invece, si sapranno il 6 ottobre ma non potranno essere più bassi di quelli minimi garantiti. Ricordiamo che per la prima emissione il tasso lordo era del 3,25% per i primi due anni e del 4% per il terzo e il quarto anno.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questo titolo (di durata quinquennale), per esso si riceverà una cedola ogni tre mesi che sarà calcolata sulla base di un tasso prefissato per i primi tre anni che, per il meccanismo di stet-up, aumenterà per i successivi due anni di vita del BTp. Come detto, poi, esso sarà riservato ai piccoli risparmiatori che potranno sottoscriverlo mediante la propria home banking se abilitata alle funzioni di trading online. Se ciò non fosse possibile, ci si potrà rivolgere alla propria banca o all’ufficio postale nel caso si abbia un conto corrente e un deposito titoli.

Riassumendo…

1. Oggi il Mef ha annunciato che il premio fedeltà del BTp Valore sarà pari allo 0,50%

2. Quest’ultimo titolo di Stato sarà sottoscrivibile dal 2 al 6 ottobre

3. In alternativa, si potrà anche valutare l’apertura di conto deposito vincolato come quello per i clienti Illimity Premium che offre un tasso di interesse annuo lordo che arriva al 5,30% già dopo trentasei mesi.

