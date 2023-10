Poste Italiane aggiorna nuovamente al rialzo i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali, debutta anche il 4 Anni Plus

Arriva un nuovo aggiornamento di Poste Italiane sui buoni fruttiferi postali, gli strumenti di investimento tra i preferiti dagli italiani.

Questa notizia, in realtà, la si aspettava già da un tempo di tempo ma, dopo l’ultimo aggiornamento di settembre, non si credeva che Poste ne lanciasse un altro dopo nemmeno 1 mese.

La novità è che molti titoli aumenteranno di rendimento. Inoltre è stato lanciato un nuovo buono che si chiama 4 Anni Plus dal tasso davvero interessante. Ma vediamo tutti gli aggiornamenti di oggi.

4 Anni Plus

Il Btp Valore con premio fedeltà dello 0,5% e i conti deposito con tassi al 5,40% già dopo 36 mesi stanno avendo un grande successo. Proprio per questo, Poste Italiane ha deciso di lanciare un nuovo prodotto che farà la concorrenza a entrambi.

Si tratta del 4 Anni Plus per chi vuole investire fino a 4 anni contando su rendimenti fissi che crescono nel tempo. Di questo titolo è possibile chiedere il rimborso quando si vuole purché entro il termine di prescrizione. Se tale titolo ha fatto il suo ingresso, il 3 Anni Plus, invece, è andato in pensione. Quest’ultimo, come tutti ricorderanno, durava tre anni e offriva un tasso del 2% alla scadenza. Il nuovo 4 Anni Plus offrirà invece un rendimento annuo lordo del 3%.

L’aggiornamento di oggi dei buoni fruttiferi postali riguarda anche i 3×2. Fino a ieri, infatti, dopo 6 anni offrivano al massimo un tasso di interesse lordo del 2,75%. Ora, invece, dopo 3 anni offrono l’1,25% mentre dopo 6 anni il 3%.

È tornato, poi, il buono Rinnova dedicato a coloro che rimborsano uno o più titoli scaduti purché rimborsati dal 1° agosto 2023 ed entro il periodo di collocamento del buono Rinnova. È l’ideale per reinvestire i risparmi fino a 6 anni e si ha flessibilità di rimborso anche dopo 3 anni, entro il termine di prescrizione. Il rendimento è del 2% (lordo) dopo 3 anni e del 3,25% dopo 6 anni.

Sale anche il tasso di interesse lordo del buono Risparmio Sostenibile per investimenti fino a 7 anni. Al termine di questa data fino a ieri si otteneva l’1,25% lordo mentre adesso lo 0,50% dopo 1 anno, lo 0,60% dopo 2 anni, lo 0,75% dopo 3 anni, l’1% dopo 4 anni, l’1,10% dopo 5 anni, l’1,25% dopo 6 anni e il 2,50% dopo 7 anni.

Buone notizie anche i buoni fruttiferi postali 3×4 e ordinari. Con i primi si ottiene infatti un rendimento alla scadenza dei 12 anni del 3,25% contro il 3% di ieri. Esattamente i tassi sono i seguenti: 1,25% dopo 3 anni, 1,75% dopo 6 anni, 2,25% dopo 9 anni e 3,25% dopo 12 anni. Infine con gli ordinari al termine dei 20 anni si ottiene un rendimento massimo del 3,50% contro il 3% di ieri.

I buoni dedicati ai minori e il Soluzione Eredità, invece, non sono stati modificati.

Riassumendo…

1. Oggi 5 ottobre, Poste Italiane ha aggiornato nuovamente al rialzo i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali

2. Scompare il titolo 3 Anni Plus e compare il 4 Anni Plus che offre un rendimento annuo lordo del 3%

3. Modificati i rendimenti dei 3×2 che arrivano al 3%, del Rinnova che arriva al 3,25%, del Risparmio Sostenibile che arriva al 2,50%, dei 3×4 che arrivano al 3,25% e degli ordinari che arrivano anch’essi al 3,50%.

