Fine Mercato Tutelato luce e gas 2024: ecco come prepararsi

Il 2024 è l’anno della fine del mercato tutelato sia della luce che del gas e i cittadini sono molto preoccupati per tale evento. Tutti sanno, infatti, che il prezzo della componente energia con il regime di tutela è fissato dall’Autorità. Nel libero mercato, invece, è deciso dal venditore ma deve rispecchiare il più possibile la “legge della domanda e dell’offerta”.

I cittadini e le associazioni dei consumatori spingono quindi a una proroga del mercato tutelato perché si pensa che esso possa proteggere maggiormente nei periodi di crisi economica.

Ripetiamo, il motivo è il prezzo fissato dall’Arera uguale per tutti. L’altro è invece deciso dal venditore e per molti analisti potrebbe risultare anche migliore dell’altro. Il motivo è la concorrenza tra le diverse compagnie per accaparrarsi più clienti possibili. Intanto, molti operatori hanno iniziato già a inviare ai propri clienti le informative per il passaggio.

Ci sarà interruzione dell’energia?

Il 10 gennaio 2024 ci sarà la fine del mercato tutelato gas. Niente paura, però, non vi sarà l’interruzione della fornitura. Chi non passa al libero mercato, infatti, verrà assegnato al Servizio tutele graduali. Cosa fare allora per non ritrovarsi impreparati? Ebbene, informarsi mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Arera. Sul sito consumienergia.it, ad esempio, si potranno controllare i dati di consumi nonché le informazioni più importanti e quelle contrattuali riguardanti la fornitura di luce e gas naturale di cui si è titolari. Collegandosi invece al ilportaledeleofferte.it si potranno controllare le offerte di luce e gas migliori sul mercato.

Intanto, tutti sperano che ci sia una proroga al mercato tutelato in modo tale da dare più tempo al consumatore finale per prepararsi. Il 2 ottobre la viceministra dell’Ambiente ha comunicato che il Governo starebbe lavorando in tale direzione così come il ministro Pichetto Fratin. Quest’ultimo ha spiegato che il passaggio riguarda dieci milioni di utenze domestiche con diverse criticità legate all’attuazione pratica per cui la proroga potrebbe davvero arrivare ma non si conosce l’eventuale durata.

Fine Mercato Tutelato luce e gas 2024: ecco come prepararsi

Le associazioni dei consumatori chiedono a gran voce che ci sia una proroga del mercato tutelato e il motivo sono gli ultimi dati comunicati dall’Istat. Quelli definitivi di luglio scorso, infatti, parlano di un aumento del gas per il mercato libero del 28,3% a fronte di un calo, invece, nel mercato tutelato del 34,6% rispetto al medesimo periodo ovvero luglio 2022. Si tratta di una cifra considerevole per cui, almeno nei prossimi mesi, dovrebbe essere mantenuta la maggior tutela. Quest’ultima, infatti, nell’ultimo periodo ha fornito un contributo decisivo sia per contenere i rincari quando i prezzi sono arrivati alle stelle sia per captare subito le riduzioni di prezzo quando esse si verificano nel mercato all’ingrosso. Questo è quanto comunica Marco Vignola che è il responsabile del settore energia dell’UNC.

Riassumendo…

1. C’è grande perplessità da parte dei cittadini e delle associazioni a difesa dei consumatori sulla fine del mercato tutelato

2. Quella del gas ci sarà il 10 gennaio 2024 mentre quella dell’elettricità ad aprile

3. All’unisono tutti chiedono una proroga.

