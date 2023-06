Un terremoto in arrivo sulle tariffe delle bollette luce e gas. A partire dal 1° luglio 2023, i distributori privati potranno modificare nuovamente in modo unilaterale i contratti e le comunicazioni di aumenti stanno già arrivando. Dal gennaio 2024, invece, ci sarà la transizione dal Mercato Tutelato al Mercato Libero, il rischio è di un’ulteriore batosta. Una delle soluzioni proferibili per risparmiare potrebbe essere il cosiddetto Servizio a Tutele Graduali, predisposto da ARERA. Al momento è stato applicato soltanto alle piccole e microimprese, che hanno dovuto abbandonare la Maggior Tutela già nel 2023, e a partire dal 10 gennaio 2024 sarà rivolto a tutti coloro che, stando nel Mercato Tutelato, ha preferito non scegliere alcun operatore del Mercato Libero. Al momento, sembra essere la soluzione più conveniente per risparmiare sulle bollette. Ecco cos’è il Servizio a Tutele Graduali (STG) e perché conviene.

Come funziona il Servizio a Tutele Graduali (STG)

Il Servizio a Tutele Graduali rappresenta un servizio predisposto dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per accompagnare tutti coloro che, trovandosi nel Regime di Maggior Tutela, devono effettuare il passaggio al Mercato Libero dell’energia.

Bollette luce e gas: cos’è il Servizio a Tutele Graduali e perché conviene

Questo servizio è già in atto per le piccole e microimprese e, a partire dal 10 gennaio 2024, sarà esteso a tutti gli utenti domestici che non avranno effettuato autonomamente il passaggio al Mercato Libero. Il meccanismo è relativamente semplice. L’utenza che si trova nel Mercato Tutelato viene messa all’asta e, a seconda del territorio di appartenenza, sarà affidata al gestore privato che avrà proposto la migliore offerta.Le condizioni contrattuali corrispondono e corrisponderanno a quelle delle offerte cosiddette a prezzo libero ma a condizioni equiparate di tutela (PLACET). Ogni fornitore a cui è stato affidato ilsu un determinato territorio dovrà inviare ai propri clienti una comunicazione contenente una serie di informazioni.Dai riferimenti dell’esercente al motivo e alla data di attivazione del contratto, dalle condizioni di erogazione alla modalità di spedizione delle bollette, dai diritti di recesso ai riferimenti al Portale Offerte dell’ARERA.La buona notizia è che le piccole e microimprese che hanno deciso di non passare al Mercato Libero hanno risparmiato sulle tariffe delle bollette: l’STG è stato addirittura più conveniente della Maggior Tutela. Questa è la ragione per cui tornare nel Mercato Tutelato è il miglior modo per risparmiare.

Il Servizio a Tutele Graduali per la definizione delle tariffe e delle condizioni economiche delle bollette luce e gas è previsto soltanto per coloro che si trovano ancora nel Mercato Tutelato. La convenienza sta nel fatto che, in una situazione imprevedibile come quella della lunga guerra in Ucraina, trovarsi tutelati è la migliore scelta dinanzi a un mercato letteralmente impazzito e oggetto di continue speculazioni. Gli utenti che al momento si trovano nel Mercato Libero e sono insoddisfatti delle proprie condizioni economiche potrebbero decidere di tornare al Mercato Tutelato, e potrebbe essere la scelta più saggia. Innanzitutto, bisogna sottolineare come gli operatori del Mercato Libero non possono impedire di tornare al Mercato Tutelato. Ci sono giunte molte segnalazioni in merito, vale a dire una grande difficoltà a ottenere il passaggio in questa fase. In questo senso abbiamo predisposto anche una guida su come tornare al Mercato Tutelato.

Riassumendo…

1. Il Servizio a Tutele Graduali serve ad accompagnare gli utenti che si trovano nel Mercato Tutelato all’interno del Mercato Libero.

2. Il Servizio permette di ottenere le migliori offerte possibili sul territorio, equiparate, quanto a condizioni contrattuali, a quelli della Maggior Tutela.

3. Si tratta al momento della migliore scelta per risparmiare sulle bollette luce e gas perché la sperimentazione con le piccole e microimprese ha dato ottimi risultati: tariffe addirittura più basse di quelle della Maggior Tutela.

4. Il suggerimento è quello di rientrare nel Mercato Tutelato prima della scadenza del 10 gennaio e usufruire poi del passaggio al Servizio a Tutele Graduali.5. Ricordiamo che gli operatori del Mercato Libero non possono impedire il ritorno al Mercato Tutelato e che il passaggio è molto semplice.

