Bollette luce e gas: ecco la guida su come tornare al Mercato Tutelato

Nonostante le tariffe delle bollette luce e gas siano in leggero calo, sono molti gli italiani che vorrebbero trovare dei modi per risparmiare. Dopo un lungo periodo di crescita dei prezzi, la soluzione migliore, al momento, è quella di tornare al Mercato Tutelato dell’energia, sia per quanto riguarda la fornitura di corrente elettrica che per quanto concerne quella del gas naturale. La situazione del Mercato Libero non è certamente delle migliori.

A partire dal 1° luglio, infatti, gli operatori privati potranno nuovamente modificare in maniera unilaterale le condizioni economiche dei contratti, e sono molti gli italiani che stanno ricevendo comunicazioni in merito con aumenti anche consistenti delle tariffe. In questo articolo faremo il punto della situazione e forniremo le indicazioni precise, una vera e propria guida, su come passare dal Mercato Libero al Mercato Tutelato.

Perché tornare al Mercato Tutelato se finirà a gennaio 2024?

Bisogna dire innanzitutto che gli operatori del Mercato Libero non possono impedire di tornare al Mercato Tutelato. È bene saperlo perché molto spesso all’ignaro cittadino vengono messi i bastoni tra le ruote. Una delle questioni spesso sollevate è proprio la seguente: se il Mercato Tutelato si chiude a gennaio 2024, perché richiedere il passaggio? Le ragioni sono le seguenti. È vero che a partire al 10 gennaio 2024 il Regime di Maggior Tutela non esisterà più in questa forma. Ma è altrettanto vero che è stato predisposto un Servizio a Tutele Graduali (STG) che aiuterà l’utente a gestire il passaggio.

Di cosa si tratta? Facciamo un esempio. Il cittadino che, al 10 gennaio 2024, si troverà ancora nel Mercato Tutelato vedrà la propria utenza messa all’asta. il sistema di aste prevede che, su ogni territorio, le utenze vengano affidate a chi avrà vinto la “gara”, vale a dire l’operatore che avrà proposto l’offerta più conveniente.

Il Servizio resterà attivo fino al mese di aprile del 2027, salvo proroghe, e successivamente il cittadino che non avrà scelto nessun operatore privato, vedrà la propria utenza affidata al gestore con il quale è stato negli ultimi tre anni, secondo la sua offerta migliore.

Il Servizio è già attivo per le utenze delle piccole e microimprese, ed è stato un grande successo. Gli utenti che non hanno effettuato il passaggio al Mercato Libero e sono rientrati nel sistema delle aste hanno avuto una bella sorpresa. Non solo le tariffe sono state più basse di quelle del Mercato Libero, ma si sono rivelate più convenienti anche rispetto a quelle del Mercato Tutelato.

Ma come effettuare il passaggio al Regime di Maggior Tutela? Quali sono le tempistiche?

Bollette luce e gas: ecco la guida su come tornare al Mercato Tutelato

Una lettrice, interessata a risparmiare sulle bollette luce e gas, ci ha scritto chiedendo quale fosse la procedura per il passaggio al Mercato Tutelato per chi si trova, al momento, nel Mercato Libero, non nascondendo una certa frustrazione nel non riuscire a trovare informazioni in merito. Se si intende cambiare gestore privato, è tutto facilissimo: a volte basta un click ed è fatta. Diciamo subito che tornare al Mercato Tutelato è altrettanto semplice, basta semplicemente conoscere i meccanismi. La prima cosa da sapere è che il percorso è differente per l’energia elettrica e per il gas naturale.

Per quanto concerne il gas naturale, è davvero molto semplice: le condizioni del Mercato Tutelato sono offerte da tutti gli operatori, per cui basterà semplicemente contattare il call center e chiedere il passaggio. Ricordiamo che non potranno rifiutarsi. Per quanto concerne l’utenza della corrente elettrica, il percorso è leggermente più complesso: occorre contattare l’esercente che, nella propria zona di interesse, offre il servizio di Maggior Tutela. Ecco qual è la procedura.

1. Collegarsi al sito dell’ARERA.

2. In alto a destra si trova la voce ‘Operatori’.

Riassumendo…

3. Cliccando su ‘Operatori’ si apre un menu a tendina, a quel punto occorre selezionare ‘Ricerca Operatori’.4. Alla nuova pagina a cui si è stati indirizzati, occorre selezionare in basso a sinistra ‘Venditori ai clienti in maggior tutela’ e poco più giù inserire le informazioni riguardanti regione, provincia e comune.5. Dopo aver cliccato su ‘Cerca’ si sarà reindirizzata a una pagina dove si trova l’elenco dei fornitori dei servizi del Mercato Tutelato.6. A quel punto, basterà semplicemente chiamare il call center ed effettuare la procedura per la stipula del nuovo contratto di Maggior Tutela.7. La procedura di passaggio richiede circa 2 mesi, il nostro consiglio è di effettuarla il prima possibile.8. Come si è potuto notare, il procedimento non è particolarmente complesso.

1. La soluzione migliore per risparmiare sulle bollette luce e gas è tornare al Mercato Tutelato.

2. Gli operatori del Mercato Libero non possono fare nulla per impedire il passaggio al Mercato Tutelato.

3. Per effettuare il passaggio alla Maggior Tutela del gas, basta semplicemente contattare il proprio gestore privato è chiedere di attivare la procedura, in quanto tutti i provider presentano offerte di questo tipo.

4. Per effettuare il passaggio dell’utenza elettrica, occorre prima cercare il gestore che offre il servizio di Maggior Tutela sul proprio territorio, consultando il sito dell’ARERA e seguendo la procedura che abbiamo mostrato poco sopra, e contattarlo telefonicamente.

5. Il passaggio solitamente viene perfezionato allo scadere del mese successivo a quello della richiesta, dunque circa 2 mesi.

