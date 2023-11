Negli ultimi tempi, i consumatori si sono trovati sempre più esposti a tattiche di marketing ingannevoli che mirano a far loro spendere di più. Dallo “shrinkflation” (riduzione delle dimensioni dei prodotti mantenendo invariato il prezzo) ai classici trucchi come il “3×2” e i “99 cents”. È diventato quindi essenziale per i consumatori essere consapevoli e adottare strategie per proteggersi da queste pratiche e risparmiare sugli acquisti. Ecco, dunque, alcuni suggerimenti per evitare di cadere nelle trappole del marketing e fare acquisti più intelligenti.

Analizzare il prezzo per unità di misura

Per risparmiare sugli acquisti e non cadere nella trappola del marketing, il primo suggerimento è quello di analizzare il prezzo per unità di misura. Quando ci si trova infatti davanti a un’offerta “3×2” o “99 cents”, bisognerà concedersi qualche minuto per fare i calcoli. Potrebbe accadere infatti che, nonostante l’apparente sconto, il prezzo al grammo o al litro sia più alto rispetto ad altre opzioni. In questo caso, senza lasciarsi trasportare dalla fretta, si potrà effettuare un confronto più accurato e si potranno prendere decisioni d’acquisto avendo a disposizione più informazioni.

Anche lo “shrinkflation” è una pratica comune che invece di far risparmiare, fa spendere di più. Il motivo è semplice: i prodotti che acquistiamo sono sempre più piccoli senza che il prezzo subisca modifiche apparenti. Anche in questo caso, quindi, bisognerà leggere attentamente le etichette e confrontare le dimensioni dei prodotti prima di acquistarli. Potrebbe infatti essere più conveniente optare per un prodotto di dimensioni normali piuttosto che per uno più piccolo con un prezzo apparentemente più basso.

Dallo shrinkflation ai prezzi al 3×2 fino ad arrivare ai 99 cents: come risparmiare sugli acquisti?

Le offerte “3×2” e simili sono progettate per stimolare gli acquisti impulsivi. Tutti credono, infatti, di risparmiare acquistando 3 prodotti e pagandone solo 2. E in realtà il risparmio c’è. Prima di cadere in tentazione, però, sarà necessario effettuare una lista degli articoli di cui si ha realmente bisogno e attenersi ad essa.

In questo modo si eviterà di essere influenzati da offerte apparentemente vantaggiose che potrebbero portare ad acquistare beni superflui che poi potrebbero anche essere cestinati nel caso in cui abbiano una scadenza ravvicinata.

Un altro modo per risparmiare sugli acquisti è quello di confrontare sia i prezzi online che quelli offline. Spesso si registrano, infatti, delle differenze significative che potrebbero far risparmiare notevolmente. In quest’ultimo caso app e siti web di confronto prezzi potrebbero aiutare a trovare le top offerte. Anche Striscia La Notizia nel passato ha dedicato un servizio dedicato a esse stilando una lista delle migliori app per risparmiare. Tra queste c’era, ad esempio, Sostariffe per confrontare i prezzi delle offerte telefoniche, luce, gas e assicurazioni o Prezzibenzina per trovare le stazioni di servizio più economiche.

Infine, per risparmiare sugli acquisti, bisognerà fare attenzione alle tattiche di pricing psicologico e i prezzi terminanti con “99 cents” ne sono un classico esempio. Ripetiamo, non bisognerà farsi ingannare da tale strategia in quanto sarà necessario calcolare il prezzo nel suo insieme e valutare se l’acquisto è davvero conveniente, indipendentemente dall’aspetto psicologico dei numeri. E dulcis in fundo, prima di acquistare prodotti, il consiglio sarà quello di cercare recensioni online e opinioni di altri consumatori.

Riassumendo…

1. Per proteggersi dagli inganni del marketing e risparmiare sugli acquisti sarà necessario essere consapevoli e adottare una mentalità critica

2. Si dovranno sempre analizzare le offerte e confrontare i prezzi

3. Occhio poi alle recensioni che potrebbero fornire un valido aiuto.

