Costi di gestione dell’auto, qualche accorgimento per risparmiare in modo efficace

Inutile negarlo. I costi di gestione dell’auto pesano incredibilmente sul budget mensile (ma anche quotidiano), soprattutto in una fase economica difficile. Le famiglie italiane, piagate da inflazione, caro bollette e stipendi non adeguati al costo della vita, vedono consumarsi i propri risparmi a un ritmo folle. Ecco perché non è facile tenere testa al mantenimento di un’automobile. Secondo diversi studi, considerando solo le spese fisse più essenziali, il costo medio annuale per la manutenzione di un’auto si aggira intorno ai 1000/1500 euro a seconda del modello. Una cifra importante che non tiene considerazione di altre variabili, come le spese per fare il pieno o per ricaricare il veicolo, i costi extra per il soccorso stradale e l’eventuale manutenzione straordinaria.

Quindi, come risparmiare efficacemente sui costi di gestione dell’auto? Questi i trucchetti più diffusi.

Scegli attentamente l’assicurazione

Potrà sembrare il più scontato dei consigli, eppure a volte la pigrizia prende il sopravvento e ci fa accettare la prima offerta trovata.

Costi di gestione dell’auto: controlla le gomme

L’assicurazione incide incredibilmente sui costi di gestione dell’auto, con un esborso medio di circa 50 euro mensili. Risparmiare è possibile , dedicando un po’ di tempo a fare ricerca sui siti che offrono la. Così è facile trovare un’offerta che fa per le tue tasche, ma occhio a leggere bene tutte le clausole per evitare di scegliere opzioni così economiche da non offrire praticamente alcun vantaggio. Se non ti fidi, non sei abbastanza sicuro di ciò che leggi o proprio non te ne intendi, con una piccola cifra extra puoi rivolgerti a unche ti permetterà di trovare l’offerta ad hoc per le tue esigenze.C’è anche chi cambia compagnia di assicurazione ogni tot, approfittando dei vantaggi previsti per i nuovi clienti. Valuta attentamente se è una possibilità che fa per te.

Quella di controllare le gomme non è solo un’operazione stagionale per la tua sicurezza, è anche un trucco per controllare i costi di gestione dell’auto. In teoria, per mantenerle performanti e quindi assicurare al tuo veicolo una guida migliore che rallenta l’usura, andrebbero controllate almeno ogni due mesi per verificare che siano sempre gonfie il giusto e che non mostrino piccoli danni. Un’operazione gratuita che però assicura un risparmio nel lungo termine. Se fai uso quotidiano dell’auto, inoltre, dovresti ricordarti di cambiare gli pneumatici montando sull’anteriore quelle posteriori così da livellare il battistrada.

Devi cambiarli? Cerca qualche offerta su internet per comprare un treno a un buon prezzo, opzione da tenere in considerazione se poi sai cambiarle da solo o hai un meccanico di fiducia che non storce il naso. Puoi anche valutare l’opzione degli pneumatici ricostruiti. Parliamo vecchi copertoni la cui parte esterna viene sostituita, garantita dalla norma Ece Onu 108 e sottoposta a severissimi controlli. Permettono di spendere fino a un 30% in meno, quindi di minimizzare una parte dei costi di gestione dell’auto, e sono sicuri.

Lavare l’auto è fondamentale e occhio ai pesi

Sembrerà assurdo, ma un altro accorgimento per ridurre i costi di gestione dell’auto è quello di lavarla regolarmente. Così facendo eviterai la corrosione dovuta a sali stradali, agenti atmosferici e sporcizia varia. Un’auto regolarmente pulita si mantiene più in salute nel tempo, ma conserva anche un miglior valore sul mercato se decidi di venderla. Aria condizionata o riscaldamento a palla sempre e tanti pesi da scarrozzare incidono sui costi di gestione dell’auto più di quanto pensi. L’aria condizionata, infatti, causa un significativo aumento nel consumo di carburante. Allo stesso modo agiscono i pesi eccessivi: libera il bagagliaio da tutte le cose inutili che ti porti dietro per pigrizia e monta il portapacchi se non lo usi.

Crea una mappa dei distributori più economici

Sappiamo tutti che tra i più onerosi costi di gestione dell’auto spiccano i rifornimenti. Se ben puoi fare rispetto ai prezzi della benzina, hai un’arma a tua disposizione per risparmiare. Crea una mappa dei benzinai della tua zona e di quelle limitrofi e segnati tutti quelli che propongono prezzi migliori. Non andare troppo lontano: fare tanta strada per pagare meno carburante, beh, ti farà solo consumare più carburante! Rimani sul tuo percorso abitudinario.

Costi di gestione dell’auto: fai una regolare manutenzione

Come già visto parlando delle gomme e dei lavaggi frequenti, una macchina ha bisogno di cure costanti. Per ridurre i costi di gestione dell’auto, quindi, devi assicurarle una costante manutenzione. È vero che sul momento dovrai spendere dei soldi, ma ricordati che per mantenere a livelli ottimali la tua auto – e quindi spendere meno nel lungo termine – vale il detto “chi più spende meno spende”. Puoi cercare di ridurre i costi scegliendo di affidarti a una grande catena nazionale di officine con prezzi più convenienti. In generale, ricordati di chiedere più preventivi prima di scegliere dove andare.

Opta per un’auto elettrica usata

È vero che l’usato, al momento, ha costi folli quasi pari al nuovo, ma un’auto elettrica usata può garantirti un vantaggio. Prevede infatti un minor costo di gestione dell’auto rispetto a una con motore termico. Vi sono infatti meno parti meccaniche soggette ad usura. Non c’è la frizione che subisce l’effetto del tempo, non devi cambiare l’olio o controllare la marmitta e le candele e via dicendo. Al momento trovi anche tante offerte per ricaricarla spendendo meno.

Costi di gestione dell’auto: accortezze alla guida

Anche lo stile di guida influisce sui costi di gestione dell’auto.

assicura un risparmio sul carburante ed evita l’usura dell’auto. Da evitare assolutamente le partenze ad alta velocità e le frenate brusche, l’utilizzo continuo di marce basse e il passaggio a quelle superiori non appena superi i 1500 giri su di una vettura a gasolio oppure attorno ai 2000 su di una a benzina. Attenzione, però: non cambiare marcia troppo presto poiché il motore sotto un certo regime di giri “fatica” e consuma di più.

In caso di traffico previeni le mosse delle vetture rallentando dolcemente e in anticipo, così da sfruttare meglio il freno motore, usurare meno i freni e gomme e risparmiare carburante. Ricordati anche di chiudere bene i finestrini quando vai a velocità superiori ai 70 chilometri orari per non peggiorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica della vettura (Cx).

Costi di gestione dell’auto, qualche accorgimento per risparmiare in modo efficace

Insomma, contenere in modo efficace i costi di gestione dell’auto è possibile lavandola, facendo regolare manutenzione, liberandola dai pesi inutili, guidando in modo attento e corretto e facendo scelte oculate per l’assicurazione e l’acquisto delle gomme.