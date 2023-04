Cambio gomme 2023, pneumatici migliori per risparmiare secondo il test di Altroconsumo 2023

Dallo scorso 15 aprile e fino al 15 maggio 2023 c’è l’obbligo del cambio di gomme da invernali a estive. Alcune regioni, però, possono prolungare tale data in base alle condizioni ambientali della zona. L’estensione può avvenire, ad esempio, in alcune zone tipiche montane e territori in cui l’inverno dura di più. Non devono invece preoccuparsi gli automobilisti che utilizzano pneumatici “all season” ovvero quattro stagioni che sono omologati tutto l’anno e contrassegnati dalla sigla “M+S” per la conformità alla guida invernale.

Per chi non rispetta l’obbligo del cambio gomme 2023 c’è una multa da pagare di un importo compreso da 422 a 1682 euro secondo quanto disciplinato dal Codice della Strada. Occhio, dunque, alla data del 15 maggio che è l’ultima per effettuare il cambio onde evitare di ritrovarsi in una brutta situazione. Visti gli aumenti di ogni genere, dell’ultimo periodo, un ammenda da sostenere di circa 1700 euro (in alcuni casi) sarebbe un colpo al cuore.

Il test

Quali sono allora i migliori pneumatici da scegliere per qualità/prezzo? Ce lo svela l’ultimo test di Altroconsumo.

È assodato che il 15 maggio sarà l’ultimo giorno utile per effettuare il cambio gomme da invernali a estive. Altroconsumo è quindi giunto in aiuto di coloro che devono sostituire i pneumatici, dato che sul mercato ce ne sono di tanti tipi, con i risultati dei nuovi test. Grazie a essi, i consumatori hanno la possibilità di confrontare i prezzi delle varie forme e scegliere le classi più elevate per avere una maggiore sicurezza, per risparmiare sul carburante e per inquinare di meno.

Il giudizio globale quest’anno, comunica Altroconsumo, è costituto per il 70% dalla sicurezza delle gomme e per il restante 30% dall’impatto ambientale.

Cosa fare per risparmiare?

I nuovi test dell’associazione si basano, quindi, sempre sulla durata dello pneumatico a fronte del chilometraggio previsto, sul consumo di carburante e sul rumore. Inoltre anche sul livello di abrasione (ciclo di vita), il peso e la sostenibilità.

Per risparmiare sul cambio gomme da invernali a estive, la prima cosa da fare sarà quello di mettere a confronto i vari modelli grazie al test comparativo di Altroconsumo. Quello sui modelli di pneumatici estivi non solo darà una mano a confrontare i prezzi ma anche a trovare i modelli che offrono le performance migliori. Si potrà risparmiare sugli pneumatici scegliendo quelli che hanno determinate caratteristiche. Di sicuro costeranno di più ma dureranno maggiormente e offriranno prestazioni migliori. Tra i parametri da tenere a mente ci sarà anche la resistenza al rotolamento che incide direttamente sul consumo del carburante. Inoltre l’aderenza al bagnato: più la gomma aderisce alla strada bagnata, più corto sarà lo spazio di frenata. Sarà inoltre importante il livello di rumorosità e che sull’etichetta ci sia il QrCode per avere maggiori dettagli.

Per quanto riguarda gli pneumatici estivi 175/65 R14T, il migliore del test nonché migliore acquisto è Semperit Comfort Life 2. Ottiene il punteggio di 64 (qualità buona) seguito dal Dunlop SpStreet Response 2 al 58 punti (qualità media).

Per le gomme 185/65 R15 ce n’è una che ottiene il primato per migliore del test, migliore acquisto e scelta green migliore. Si tratta delle Goodyear Efficientgrip performance 2 che ottengono il punteggio di 71 (qualità ottima) seguite da Pirelli Cinturato P1 verde con punti 65 (qualità buona). Quest’ultimo test è dello scorso anno, il primo, invece, di qualche anno fa.

C’è poi quello 2023 che riguarda gli pneumatici estivi 205/55 R16 che vedono come migliore del test i Continental Premium Contact 6 (71 punti, qualità ottima) con prezzo a partire da 89,73 euro. I migliori acquisti sono invece le Falken Ziex Ze 310 Ecorun (65 punti qualità buona, prezzo da 73,76 euro) e le Hankook Ventus Prime 4 (punti 61 qualità buona), prezzo da 72 euro.

