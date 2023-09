Conto corrente di banca Sella e Credem: abbonamento Dazn in regalo e buono Amazon di 100 euro

Risparmio, benefici in aggiunta e tassi di interesse migliori: ecco i motivi per i quali si cerca la migliore offerta sul conto corrente. Se poi, per l’apertura, la banca propone di regali in aggiunta, ancora meglio.

È il caso di banca Sella che regala l’abbonamento a Dazn per visionare il campionato di calcio della Serie A e di Credem. Quest’ultima, offre, invece un buono Amazon del valore di 100 euro. Bisognerà, però, in entrambi i casi, fare in fretta in quanto le promozioni sono a tempo limitato. Ecco maggiori dettagli in merito a esse.

La promozione di banca Sella

I costi del conto corrente sono troppi alti? Ebbene, la prima cosa da fare per risparmiare sarà quella di comparare le migliori offerte proposte sul mercato. Tra queste c’è quella di banca Sella per chi richiederà il conto Start entro il 30 settembre e accrediterà lo stipendio entro il 31 ottobre. Se si effettuerà tale operazione, si riceveranno due mesi gratis di abbonamento a Dazn Standard.

Ricordiamo che tale piano è quello che permette la visione dei contenuti in contemporanea su due dispostivi purché connessi alla stessa rete internet. Il costo è di 40,99 euro al mese (se si vuole mantenere la flessibilità di disdire) per cui grazie all’offerta di banca Sella si risparmieranno circa 82 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche del conto corrente Start di tale banca, dalla pagina ufficiale apprendiamo che il canone sarà gratuito per i primi tre mesi e poi il costo sarà di 1,50 euro mensili. I prelievi da Atm Sella saranno gratuiti e illimitati mentre quelli da altra banca in area Euro costeranno 4 euro. Inoltre, i bonifici online in Italia e paesi SEE saranno gratuiti mentre la carta di debito sarà gratuita se richiesta in fase di apertura.

Con questo conto, poi, si potrà scaricare l’app per visualizzare il saldo in tempo reale e creare anche un salvadanaio per accantonare piccole somme.

Oltre al conto corrente di banca Sella, c’è anche quello di Credem che offre un bel regalo. Chi aprirà il conto online Link entro il 15 ottobre riceverà un buono Amazon del valore di 100 euro. Il premio verrà inviato mediante e-mail all’indirizzo comunicato in fase di apertura del conto entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’operazione a premi. Il cliente, poi, dovrà scaricare a sua volta il premio entro trenta giorni della ricezione della e-mail.

Tale conto sarà a canone zero e offrirà una carta di debito internazionale per la quale il primo anno non si dovrà sostenere il canone. A seguito di tale periodo, poi, si pagherà 1,50 euro al mese. In alternativa, si potrà anche scegliere la carta di debito per operare su circuito nazionale. In questo caso non si pagherà nulla. Quest’ultima si potrà utilizzare per pagare nei negozi o per prelevare contante presso gli sportelli Atm.

Aprendo questo conto, poi, con pochi click, si potrà attivare anche il Deposito Più direttamente dall’internet banking o dalla app senza alcun costo di apertura. Tale conto offrirà un tasso annuo lordo del 4% a scadenza a chi conferirà nuova liquidità sul conto corrente di minimo cinquemila euro.

