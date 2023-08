Abbonamento a Dazn o Tim Vision per la Serie A 2023-2024: quali sono le offerte del momento?

Il campionato di serie A 2023-2024 è iniziato per cui chi ancora non ha stipulato un abbonamento si chiede se sia più conveniente quello a Dazn o a Tim Vision.

La passione degli italiani per tale sport, infatti, è radicata nella cultura e nella storia del paese per cui in molti proprio non ne possono fare a meno. Ciò nonostante i prezzi lievitati nell’ultimo anno.

All’inizio le piattaforme come Dazn avevano prezzi irrisori grazie ai quali attiravano molti utenti. Ora, però, tutte le società stanno cambiando strategia e cercano di ottenere maggiore valore dalla loro base di iscritti.

Ma quali sono le migliori offerte del momento per gustare tutta la Serie A?

Cosa scegliere per vedere tutte le partite di Serie A?

Dazn ha presentato da poco il piano di abbonamento 2023-2024 così come Tim Vision. Ebbene, la piattaforma di sport in streaming offre tre alternative: il piano standard, quello plus e lo start. Partiamo dal primo che costa 30,99 euro al mese e permette di visionare i contenuti in contemporanea su due dispositivi purché siano connessi alla stessa rete internet.

Questo è però il prezzo del piano annuale a rate che prevede una permanenza minima di 12 mesi.

Il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa invece 299 euro per cui il costo è di 24,99 euro al mese con un risparmio di ben 16 euro rispetto al piano mensile per un totale di 192 euro all’anno. Quest’ultimo piano, infatti, che è quello che dà la possibilità di disdire con trenta giorni di preavviso senza pagare penali e costa 40,99 euro al mese.

C’è poi l’abbonamento Dazn Plus che, come tutti sapranno, è quello che permette di visionare le partite su due dispositivi in contemporanea anche da luoghi differenti. Il costo è di 45,99 euro al mese se si sceglie il piano annuale a rate con permanenza minima di 12 mesi altrimenti se si sceglie quello con la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo da sostenere è di 55,99 euro al mese. Infine c’è anche la possibilità di scegliere il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione. In questo caso si pagano 449 euro all’anno pari a 37,42 euro al mese per cui il risparmio è di più di 18 euro al mese per un risparmio di 222 euro all’anno.

Il piano Start, invece, costa solo 9,99 euro al mese ma non include la serie A e la visione è consentita solo su un dispositivo. Con tutti i piani Dazn, attenzione, non è inclusa la Champions League per cui è necessario fare un abbonamento a parte per visionarla.

Abbonamento a Dazn o Tim Vision per la Serie A 2023-2024: quali sono le offerte del momento?

Abbiamo parlato di tutti i costi dell’abbonamento a Dazn. Quali sono invece quelli di Tim Vision? C’è l’offerta del momento che a soli 24,99 euro al mese permette di fruire di Tim Vision con serie tv, film e le partite di calcio femminile serie A.

In più si possono visionare tutte partite di serie A (1 solo dispositivo) grazie a Dazn nonché l’Europa League ma anche 104 partite di Champions League grazie a Infinity+.

E non è finita in quanto, compreso nel prezzo, si ha anche l’abbonamento a Disney+ (se si è clienti Tim anche di rete mobile o si diventa clienti).

Come detto, il costo è di 24,99 euro al mese ma fino al 31 dicembre 2023. Poi il prezzo sale a 29,99 euro al mese. I clienti con rete fissa Tim hanno inoltre 6 mesi di Amazon Prime Video inclusi. Dopo tale arco temporale, quest’ultimo abbonamento si disattiva in automatico.

