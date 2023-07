Nuove offerte Dazn per guardare la serie A 2023-2024: arriva il piano annuale per ‘risparmiare’

Quest’anno il fischio di inizio della serie A 2023-2024 inizierà con un po’ di anticipo per cui è già corsa alle offerte Dazn per non ritrovarsi impreparati. Ci sono però delle novità sulle tariffe: è arrivato, infatti, un piano annuale per ‘risparmiare’ secondo quanto si legge sulla pagina ufficiale della piattaforma.

La nuova stagione calcistica inizierà il prossimo 19 agosto quando in campo scenderà la vincitrice dello scorso scudetto. Parliamo del Napoli che alle 18.30, in trasferta, affronterà il Frosinone. Allo stesso orario ci sarà anche il match tra Empoli e Verona mentre nella stessa giornata, ma alle 20.45, si affronteranno il Genoa e la Fiorentina e l’Inter e il Monza.

La fine del campionato ci sarà invece nel week-end del 26 maggio in quanto a giugno ci sarà un’altra competizione da seguire. Si tratta degli europei di calcio noti anche come Germania 2024 che, dopo l’edizione itinerante del 2020, tornerà a essere organizzato da un solo paese ospitante che, come detto, sarà la Germania.

Tornando al campionato di calcio di massima categoria italiano, ecco le quali sono le nuove offerte Dazn.

Il nuovo ventaglio di proposte

Anche quest’anno la serie A (stagione calcistica 2023-2024) sarà nelle mani di Dazn che ha cambiato il suo ventaglio di offerte. L’altra grande novità è che in queste ore è stato siglato l’accordo tra la piattaforma di sport in streaming e Tivùsat per la diffusione dei canali lineari con la Serie A anche sulla piattaforma satellitare gratuita.

Per quanto concerne le offerte Dazn si potrà scegliere, come sempre, il piano Start che include il basket, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e molto altro. Il prezzo parte da 9,99 euro al mese se si sottoscrive l’abbonamento annuale.

In questo caso si pagano dodici rate dal prezzo appena indicato. Sarà possibile in ogni caso annullare il rinnovo automatico direttamente dal proprio account Dazn. Questo piano, però, sarà disponibile solo per chi paga con carta di credito, debito o Paypal e non mediante gli store digitali di Google o Apple.

Se invece si desidera mantenere la flessibilità con la possibilità di disdire con trenta giorni di preavviso, il costo mensile sarà di 13,99 euro al mese.

Nuove offerte Dazn per guardare la serie A 2023-2024: arriva il piano annuale per risparmiare

Tra le offerte Dazn per visionare la Serie A 2023-2024 c’è anche il piano Standard. Quest’ultimo costa 29,99 euro al mese se si sceglie il piano mensile. Anche in questo caso l’abbonamento si potrà disdire quando si vuole dalla propria area personale. Nelle Faq è comunicato al punto 6 che però si dovrà poi versare l’importo corrispondente agli sconti fruiti. Se invece si desidera mantenere la flessibilità con la possibilità di disdire con trenta giorni di preavviso si dovranno pagare 39,99 euro al mese. Con questo abbonamento si potranno registrare fino a 6 dispositivi ma si potranno guardare i contenuti in contemporanea solo su 1 rete domestica internet. Sulla stessa rete internet, poi, la fruizione dei contenuti sarà fruibile al massimo con due dispostivi in contemporanea.

Ma veniamo all’abbonamento Plus che permette di registrare fino a 7 dispositivi, guardare in contemporanea i contenuti su 2 reti domestiche e su massimo 2 dispositivi contemporaneamente anche su reti internet diverse. Quest’abbonamento costa 44,99 euro al mese se si sceglie il piano annuale altrimenti il costo è di 54,99 euro al mese.

Riassumendo…

1. Sono arrivate le nuove offerte Dazn per visionare la serie A 2023-2024 e non solo

2. L’abbonamento preferito è quello Standard che parte da un costo di 29,99 euro

3. Quello Plus (visione in contemporanea su due dispositivi anche da reti internet diverse) parte da 44,99 euro.

