DAZN su Tivùsat, c’è l’accordo ecco come funziona e quanto costa

Tutto fatto, c’è l’accordo tra DAZN e Tivùsat. Ora anche chi guarda la tv satellitare gratuita potrà accedere ai contenuti della piattaforma. Ma come funziona e soprattutto quanto si paga? Scopriamolo insieme andando a vedere quali sono le novità inerenti la partnership siglata dalle due aziende.

Guardare lo sport sul satellitare

Non c’è solo Sky per il calcio e tutto il resto dello sport sul satellitare. Ora DAZN e Tivùsat hanno trovato l’accordo al fine di portare la piattaforma sportiva anche nel catalogo della tv satellitare gratuita. Arriva Zona DAZN, il canale dedicato alla piattaforma sportiva che sarà attiva proprio in occasione della nuova stagione calcistica 2023/24. Dopo Sky, è la seconda convergenza tra streaming e satellitare. Un servizio ormai indispensabile per il mondo tecnologico di oggi, proprio al fine di offrire la massima scelta disponibile agli utenti. Tra non molto quindi arriveranno i nuovi canali 214 e 215 della piattaforma Tivùsat adibiti a trasmettere i contenuti migliori di DAZN.

Ma come funziona?

Gli abbonati dovranno avere uno dei seguenti piani attivi: DAZN Standard o DAZN Plus. Il pacchetto base, quello denominato Start, non è infatti idoneo per vedere le partite di Serie A (nemmeno quelle di Serie B), come del resto già accade con Sky, il quale appunto consente di accedere ai contenuti calcistici di DAZN solo se si ha uno dei due piani sopra citati. La brutta notizia però è che non tutti potranno vedere DAZN su Tivùsat. Infatti, per questioni tecniche relative alla protezione dei contenuti, solo alcune coppie di decoder o CAM potranno accedere a tali contenuti. A quanto pare, infatti, non tutti gli impianti di Tivùsat danno accesso a tali contenuti.

DAZN su Tivùsat, quanto costa?

Ad esempio, le vecchie schede azzurre non sono idonee, essendo entrate nella fase di dimissione.

Come dicevamo, non tutti i decoder e schede sono abilitati al nuovo servizio. Da scartare anche le card HD color oro e quelle 4K grigio-arcobaleno. In sintesi, le uniche card Tivùsat compatibili con DAZN sono la nera 4K e la card HD color verde scuro. Inoltre, tali schede vanno utilizzate su decoder o CAM con codifica “Merlin”, mentre quelle con codifica Tiger non vanno bene. Visti i tanti modelli disponibili, fare una lista di quelli idonei e di quelli che non lo sono è davvero complicato, ma in linea di massima saranno compatibili tutti i decoder introdotti dal 2019 in poi. E veniamo finalmente all’annosa questione, quella relativa ai prezzi. Quanto costerà vedere DAZN su Tivùsat?

In realtà, c’è ben poco da dire. La piattaforma del satellitare è gratuita e occorre solo pagare card e decoder (o CAM) una tantum. Per quanto riguarda invece l’abbonamento a DAZN, i prezzi sono rimasti invariati, almeno per ora, in attesa delle nuove offerte in vista dell’inizio del campionato. L’abbonamento Standard infatti costerà sempre 29,99 euro al mese, mentre quello Plus costerà 44,99 euro al mese. Si tratta quindi di una soluzione pensata ad hoc per coloro che potrebbero avere problemi di connessione e quindi potranno ovviare verso una visione satellitare, invece dell’inaffidabile streaming, il quale richiede invece una certa velocità di download.

In sintesi…