Costi conto corrente troppo alti? Trucchi e consigli per evitare spese inutili e risparmiare

Che mazzata il conto corrente in quest’ultimo periodo! E succede anche se si presta la massima attenzione a ogni spesa che ci si accinge a fare. Nonostante le privazioni, quindi, non resta che piangere quando arriva l’estratto del conto. Mai scoraggiarsi, però, perché soluzioni ce ne sono. Più che ridurre i consumi, comunque, si dovrebbe cercare in tutti i modi di abbassare i costi addebitati dalla banca che molto spesso sono inutili.

Il problema del caro conto corrente, purtroppo, colpisce tutti anche coloro che ne hanno uno a costo zero. Molte volte, infatti, con quest’ultima tipologia di conto, si devono pagare delle commissioni per specifiche operazioni. Con questi trucchi, però, il risparmio sarà assicurato.

Trucchi e suggerimenti

Se l’estratto del conto è molto alto, per risparmiare, è necessario controllare con attenzione le diverse descrizioni presenti su di esso. Nell’estratto, infatti, figurano tutte le voci per cui potrebbe capitare di scrutarne una che si paga senza che la si utilizzi come ad esempio il costo legato al rilascio degli assegni.

È necessario inoltre capire quali sono i servizi gratuiti offerti dalla propria banca e per farlo si può consultare il contratto sottoscritto.

Uno dei modi per abbassare i costi del conto corrente è sicuramente quello di comparare le offerte online, magari con l’ausilio di un comparatore. In questo modo si avranno sott’occhio le principali promozioni del momento, molte delle quali potrebbero anche offrire dei regali di benvenuto.

Sicuramente un altro trucchetto geniale da tenere sempre a mente è quello di mantenere la giacenza media sotto i 5000 euro. In questo modo si risparmieranno 34,20 euro l’anno. Le somme in eccesso, poi, si potranno ad esempio investire in prodotti come Btp o buoni fruttiferi postali proteggendole così dagli effetti dell’inflazione.

Consigli per risparmiare sul conto corrente

Anche evitare di andare in rosso è una regola importante da rispettare per risparmiare sul conto corrente. Se si va in negativo, infatti, i costi possono essere alti tra commissioni da sostenere, interessi passivi e istruttoria.

Come tutti sapranno, molti conti correnti offrono delle operazioni mensili da fare gratuitamente. Quindi per non avere spiacevoli sorprese, si dovrà evitare di sforare, se non è necessario.

Occhio anche alle operazioni allo sportello, solitamente hanno un costo che sommato ad altri fa lievitare la spesa del conto. Si dovrebbe quindi cercare di effettuare le operazioni solo online come bonifici o i pagamenti delle bollette.

Inoltre si dovrebbe cercare di effettuare prelievi solo dagli Atm che appartengono allo stesso circuito bancario. Molte banche, infatti, potrebbero applicare delle commissioni ai prelievi in contanti fatti presso altri sportelli.

Con un po’ di tempo e attenzione, quindi, sarà possibile davvero risparmiare sui costi del conto corrente. Basterà solo volerlo.

