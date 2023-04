Conti deposito, interessi fino al 5%: i migliori che battono i Btp e Apple

Sono tornati a essere un prodotto competitivo per investire il proprio denaro. Di quali strumenti stiamo parlando? Ovviamente dei conti deposito che offrono tassi di interesse fino al 5%.

Questi conti battono anche i Btp e il deposito ad alto rendimento annunciato qualche giorno fa da Apple che offre un rendimento del 4,15%. Quest’ultimo non prevede commissioni e nemmeno vincoli di durata.

È l’aumento dei tassi della Banca Centrale Europea che sta spingendo le banche italiane a offrire condizioni migliori ai propri clienti e lo si nota davvero. Ecco la lista dei migliori di fine aprile 2023.

I migliori del momento

Sono diversi i conti deposito che offrono rendimenti molto più alti rispetto allo scorso anno. Considerare di investire il proprio denaro in tali strumenti potrebbe rivelarsi una buona soluzione per contrastare in parte l’inflazione. Di certo non si guadagnano cifre stellari ma almeno si ha la certezza che i propri soldi non si erodano per colpa di questa tassa occulta e delle spese per il conto corrente.

Tra i migliori conti deposito di fine aprile c’è quello Smart Bank, disponibile solo fine alla fine del mese. Esso offre per cinque anni un tasso lordo del 5%. La raccolta parte dal 26 aprile mentre l’interesse sarà pagato ogni anno il 28 aprile. In tale data, poi, la banca annualmente deciderà se mantenere il prodotto o ripagare il cliente del capitale investito più gli interessi. Tale deposito è infatti un prodotto callable. Ricordiamo, inoltre, che con questo conto non si paga l’imposta di bollo.

Anche il conto deposito vincolato di Meglio Banca è tra i migliori del momento. Parliamo di quello a cedola crescente (trimestrale posticipata) perché con vincolo a 24 mesi offre un tasso lordo del 2,25% (annuo), dopo 36 mesi del 2,90%, dopo 48 mesi del 4% e dopo 60 mesi del 4,60%.

Le somme di questo prodotto sono sempre svincolabili, le spese di apertura e chiusura sono pari a zero, l’importo minimo è di 5000 euro mentre quello massimo di 250 mila euro.

Offre, invece, un tasso annuo fino al 4,50% il conto deposito XRisparmio di banca Aidexa. Si tratta ovviamente di un conto vincolato senza costi e sicuro al 100%. Dopo 3 e 6 mesi, il tasso annuo lordo è del 2%, dopo 1 anno del 3%, dopo 18 e 24 mesi del 3,75% e infine dopo 36 mesi del 4,50%.

Ecco quali sono gli altri big

Offrono un tasso di interesse annuo lordo che arriva fino al 4% anche i conti deposito Cherry Bank e di banca Ifis. Il primo è riservato ai correntisti del conto corrente online e offre un tasso di interesse che cresce con durata. Infatti dopo 6 mesi, il tasso lordo è del 2,60%, dopo 12 e 18 mesi del 3%, dopo 24 mesi del 3,10%, dopo 36 mesi del 3,50%, dopo 48 mesi del 3,75% e dopo 60 mesi del 4%.

L’altro il Rendimax, invece, dopo 6 mesi con vincolo posticipato, offre il 2,75%, al termine del 9° mese del 3%, dopo 1 anno il 3,15%, dopo 18 mesi il 3,25%, dopo 2 anni il 3,40% e dopo 3 anni il 3,50%. Infine dopo 4 anni il 3,75% e dopo 5 anni il 4% annuo lordo.

Chiudiamo con il deposito di banca Illimity che propone anch’essa un tasso di interesse che arriva al 4% (ma sempre lordo annuo). Più nel dettaglio, con la formula vincolata, dopo 6 mesi si ottiene l’1,30%, dopo 12 e 18 mesi il 3,30%, dopo 24 mesi il 3,50%, dopo 36 e 48 mesi il 3,70% e dopo 60 mesi il 4%.

