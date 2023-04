Rivoluzione Apple: lancia il conto deposito in collaborazione con Goldman Sachs con tasso di interesse al 4,15%

“Spero che ritorni presto l’era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l’era del cinghiale bianco” cantava Franco Battiato. I risparmiatori non speravano che tornasse l’era del cinghiale bianco bensì che tornasse l’era del conto deposito a tassi discreti e così è stato. Dopo l’annuncio di Smart Bank del deposito con interessi al 5% ora tocca anche ad Apple che ha presentato un prodotto similare ma solo per il mercato americano. Sfidando le banche, ha lanciato un conto che rende il 4,15%.

E così Apple entra nel mondo bancario con un conto deposito in collaborazione con Goldman Sachs. Ecco maggiori dettagli sulla rivoluzione Apple.

La rivoluzione Apple

In collaborazione con la Goldman Sachs, Apple entra nel mondo bancario lanciando un conto deposito ad alta resa con un rendimento annuo del 4,15%. In realtà lo strumento creato somiglia a un conto corrente ma è pensato più per risparmiare denaro che per compiere le operazioni quotidiane.

È disponibile insieme alla Apple Card (carta di credito) e non richiede un deposito minimo.

Come si legge sulla pagine Apple, il conto deposito proposto è nato per permettere agli utenti della Apple Card di aumentare i loro premi in denaro giornalieri. Esso non ha commissioni, nessun requisito di saldo minimo ed è semplice da utilizzare. I risparmiatori, infatti, possono impostarlo nonché gestirlo direttamente alla Apple Card in Wallet.

Grazie a esso, spiega Jennifer Bailey, vice presidente per Apple Pay e Wallet, gli utenti potranno avere ulteriori vantaggi dalla loro Apple Card. L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di aiutare i risparmiatori a condurre una vita finanziaria più sana. L’integrazione di Savings in Apple Card in Wallet, aggiunge, “consentirà loro di spendere, inviare e risparmiare Daily Cash direttamente e senza problemi, tutto da un unico posto”.

Il funzionamento

Funziona in modo molto semplice il conto deposito Apple. Si dovrà impostare nella app quest’ultimo cosicché tutti i futuri guadagni giornalieri verranno depositati in automatico su di esso. La destinazione del Daily Cash si potrà però modificare in qualsiasi momento e non ci sarà un limite al guadagno degli utenti. Per far fruttare al massimo il proprio capitale, si potranno anche depositare fondi aggiuntivi sul conto mediante un conto bancario o dal proprio saldo Apple Cash.

Gli utenti potranno poi monitorare costantemente il saldo del conto e gli interessi maturati grazie alla dashboard che si troverà in Wallet. Il punto di forza di questo deposito è che si potranno anche prelevare fondi quando si vuole mediante il pannello “risparmi” trasferendoli sul conto bancario collegato o sulla carta Apple Cash. Il tutto senza che si debbano pagare commissioni.

Il saldo massimo del conto sarà di 250 mila dollari e il denaro non si potrà spendere direttamente dal conto Apple perché è appunto un deposito. Si dovrà quindi trasferire al conto corrente effettivo o ad Apple Cash. Il tasso, come detto, è del 4,15%, superiore di gran lunga a quello dei principali competitor. Parliamo di Ally Bank e di Marcus che offrono tassi al 3,75% e al 3,9%.

Questo prodotto al momento non è disponibile in Italia ma solo in Usa per cui la domanda che ci si pone è quando arriverà in Europa e nel nostro paese. Dipenderà tutto dalle sorti della Apple Card che al momento non è utilizzabile da noi. Se dovesse arrivare, però, allora potrebbe esserci spazio anche per il conto deposito. Insomma chi vivrà, vedrà.

