Tasso al 5%: buoni postali e libretti rincorrono i conti deposito, quali scegliere?

C’erano una volta, tanti anni fa, nonne o zie che regalavano buoni postali ai loro nipoti. Lo facevano per aiutarli a costituire un gruzzoletto che nel futuro avrebbero potuto utilizzare per gli studi o per qualcosa di importante.

Negli ultimi anni, però, i tassi ai minimi hanno ridotto l’appeal. Ora, invece, l’aumento del costo del denaro li ha riportati in auge così come accaduto con i conti deposito e i libretti di risparmio. Su questi ultimi, infatti, è possibile sottoscrivere l’offerta Supersmart che offre un tasso fino al 3%.

Gli interessi di tutti i prodotti indicati, però, restano più bassi dell’inflazione ma offrono comunque rendimenti maggiori rispetto al semplice conto corrente o libretto postale.

Quali sono allora, al momento, quelli che offrono i tassi più alti, fino al 5% annuo lordo?

Il primato è dei conti deposito

Lo strumento di risparmio/investimento che offre i tassi più alti ad aprile 2023 è il conto deposito Smart Bank.

A differenza dei buoni postali, il cui rendimento massimo (ma solo per quelli intestati ai minori) è del 4,50%, esso offre un tasso di interesse lordo del 5%. Tale rendimento è in esclusiva per il mese di aprile e offre un tasso fisso lordoper cinque anni. Si tratta però di uno strumento callable per cui ogni anno la banca può scegliere se mantenere il prodotto o ripagare il cliente dell’interesse più il capitale iniziale. Il punto di forza di questo conto, inoltre, è che non si paga nessuna imposta di bollo.

C’è poi il conto deposito di MeglioBanca che premia la fedeltà con quello a cedola crescente. Con vincolo a 60 mesi si ottiene un tasso lordo del 4,60% ma l’investimento minimo deve essere di 5000 euro. XRisparmio di banca Aidexa, invece, offre con il conto vincolato (senza costi e sicuro al 100%) un tasso annuo lordo che arriva al 4,5% dopo 36 mesi (rendimento effettivo è del 3,33%, comunque tra i più alti proposti).

Buoni postali e libretti di risparmio

Come spiegato, i buoni postali che offrono i rendimenti più alti sono quelli dedicati ai minori. Possono essere regalati a questi ultimi da nonni, genitori, parenti o amici purché siano maggiorenni. Tali titoli crescono insieme al minore in quanto gli interessi sono crescenti e arrivano fino al 4,5% al termine del 16°, 17° e 18° anno.

Chi ha un libretto Smart può invece sottoscrivere l’offerta Supersmart Premium 300 giorni che offre alla scadenza un tasso lordo del 3% sulla nuova liquidità. Con questo termine si indica il denaro versato sul conto corrente o libretto di risparmio con la stessa intestazione mediante accredito stipendio/pensione, bonifico bancario o versamento di assegno circolare/bancario. La nuova liquidità, poi, si dovrà trasferire sul libretto Smart per attivare l’offerta ma soltanto mediante Girofondo.

