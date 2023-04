Conti deposito salgono ancora, gli interessi ora sono più ricchi: ecco le offerte di primavera

Per contrastare l’inflazione, ecco che tornano in auge i conti deposito. Il motivo? I tassi di interesse più vantaggiosi per i clienti che stanno proponendo diversi Istituti di Credito. Gli italiani non amano correre rischi di investimento, sono infatti un popolo di risparmiatori, ecco come si spiega, quindi, la corsa a questo strumento di risparmio/investimento.

In più, rispetto al 2022, il guadagno netto garantito è aumentato del 372%, una cifra non da poco. Quali sono allora le migliori offerte di primavera? Ebbene, una offre un tasso lordo che arriva fino al 5%.

Interessi più ricchi

In questi ultimi mesi turbolenti per il settore bancario internazionale, con i casi di Credit Suisse e di Silicon Valley Bank, i conti deposito hanno rafforzato la loro convenienza. Dai dati raccolti dall’Osservatorio di SosTariffe e di Confrontaconti, infatti, emerge che c’è stato un incremento del guadagno netto fino al +6% scegliendo investimenti a medio/lungo termine.

Investire nel conto deposito, quindi, è tornata a essere una scelta vincente, sia per gli interessi in crescita costante che per l’assenza dei rischi. Il capitale fino a 100 mila euro a depositante, infatti, è coperto dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Paolo Benazzi, General Manager di Sostariffe e Confrontaconti ha sottolineato che in un contesto di forte instabilità per i mercati finanziari come quello attuale, i conti deposito per i risparmiatori sono una vera certezza. I dati raccolti dall’Osservatorio a inizio aprile confermano che tale strumento, infatti, è una scelta vincente sia per gli investimenti di breve durata che per quelli a lungo raggio, pensati questi ultimi per massimizzare il guadagno.

Le offerte di primavera

I tassi di interesse di quasi tutti i conti deposito negli ultimi mesi sono saliti di tanto.

Ecco allora quali sono le principali offerte di primavera.

1. 5×5 Smart Deposit (Smart Bank): si tratta di un prodotto in esclusiva per il mese di aprile che offre un tasso lordo del 5% all’anno per 5 anni. È un prodotto callable per cui ogni anno la banca sceglie se mantenere il prodotto o ripagare al cliente il capitale iniziale più gli interessi.

2. C’è poi il conto deposito MeglioBanca con cedola a cadenza trimestrale che offre un tasso lordo del 4,60% dopo 5 anni (l’importo minimo da accantonare è di 5000 euro).

3. Grazie all’aggiornamento dei tassi tra i conti deposito migliori, c’è anche quello XRisparmio di banca Aidexa con rendimento lordo che arriva al 4,50% dopo 36 mesi.

4. Il tasso di interesse lordo del conto deposito non svincolabile Illimity Bank è del 4% dopo 60 mesi e del 3,30% dopo dodici mesi. Tale banca grazie al servizio “Illimity Connect” permette di collegare tutti gli istituti di Credito per avere una vista aggregata e operare su tutti i conti con l’app Illimity.

5. Offre fino al 4% di tasso lordo dopo 60 mesi anche il conto deposito non svincolabile della banca Cf+. Questo prodotto si gestisce interamente online e non è subordinato all’apertura di un conto corrente. Inoltre non ha spese di apertura.

6. Banca Private Leasing offre anch’essa un tasso annuo lordo fino al 4% per 48 mesi. Così come gli altri, anche questo conto si potrà aprire in pochi minuti con Spid o Videoselfie.

7. Arriva a offrire un tasso lordo al 4% anche il conto deposito di Cherry Bank su vincolo a 60 mesi (importo minimo 3000 euro).

Questi sono solo alcuni dei conti deposito che hanno alzato i tassi di interesse. Ce ne sono in realtà molti altri, basta solo un po’ di pazienza e tanta volontà. Si dovrà infatti effettuare una comparazione dei prodotti presenti in rete o affidarsi a un comparatore di offerte.

