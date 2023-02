Classifica migliori supermercati 2023 (catene e discount) secondo l’ultima indagine realizzata da Altroconsumo

Fare la spesa, per molti, è un’abitudine quotidiana. I prezzi dei prodotti, però, negli ultimi tempi sono aumentanti di parecchio per cui sempre più ci si chiede quali siano i migliori supermercati tra grandi catene e discount dove fare la spesa.

Ebbene, per aiutare nella scelta, arriva l’ultima classifica di inizio 2023 di Altroconsumo che si basa sulle preferenze dei consumatori. Tra gli elementi maggiormente considerati nella scelta del market di fiducia c’è la praticità per il 33% degli intervistati e il 25% per la convenienza. Ma vediamo, nel dettaglio, gli italiani dove preferiscono rivolgere le loro attenzioni.

Dove andare a fare la spesa? Quali sono le insegne migliori?

Nello stilare la classifica dei migliori supermercati per gli italiani, Altroconsumo ha cercato di capire quali sono gli elementi considerati primari nella scelta del market di fiducia. Il primo criterio di scelta per il 33% delle persone intervistate risulta essere la facilità di arrivare al punto vendita mentre il secondo è ovviamente la convenienza. C’è poi come terzo elemento principale di scelta (17%) la qualità dei prodotti disponibili mentre come quarto (13%) un buon assortimento di questi ultimi.

A tali elementi, poi, se ne aggiungono degli altri come il comfort del punto vendita, il tempo di attesa alla cassa e la qualità della frutta e della verdura fresca. Nel primo caso, i migliori per gli intervistati sono Esselunga e Interspar che ottengono 86 punti su 100. Per il tempo di attesa alla cassa, i più apprezzati sono NaturaSi (80 punti) e Esselunga con 78 punti.

Gli intervistati, poi, hanno comunicato di essere abbastanza soddisfatti dei prodotti a marchio commerciale che ritengono meno cari rispetto a quelli di marca. Anche dai test di Altroconsumo, infatti, si evince che spesso le private label offrono prodotti di qualità buona o ottima come nel caso delle migliori bevande vegetali da acquistare al supermercato.

La classifica di Altroconsumo in base ai giudizi degli intervistati

Nella classifica di Altroconsumo, primeggiano nella categoria di migliori supermercati per gli italiani (iper,super e superette) l’Esselunga con 80 punti seguito dall’Ipercoop a 79 punti e da NaturaSi con 78 punti. Ci sono poi Coop, Interspar, Conad Superstore/Spazio Conad, Unes e Famila.

Per quanto concerne la categoria catene locali, primeggiano Visotto con 80 punti e Pewex, Cts e Lando con 79 punti. Ci sono poi Tosano, Martinelli, Rossetto, Vg il Viaggiator Goloso e Dem, Galassia e Mercatò.

Infine tra i discount, i preferiti sono Eurospin e Aldi che ottengono il punteggio di 78 punti seguiti da Todis, Lidl, Md e Prix.

