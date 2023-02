Pasta e tonno in super offerta, volantini febbraio 2023: in quali supermercati acquistarli per risparmiare?

La pasta e il tonno sono tra gli alimenti preferiti dagli italiani. L’amore per la prima dura oramai da tempo immemore perché è considerata l’alimento perfetto non solo per ragioni di gusto ma anche di salute. Il tonno, invece, è salito nella classifica dei prodotti preferiti perché è semplice da utilizzare. Si può infatti consumare come contorno o anche come primo piatto insieme alla pasta.

Entrambi, però, mentre prima avevano prezzi non eccessivi, soprattutto la pasta che si poteva acquistare anche a 39 centesimi (mezzo chilo) ora invece sono saliti di molto. Ecco allora in quali supermercati a Napoli, Milano e Roma si trovano pasta e tonno ad un super prezzo garzie alle offerte promozionali consultabili sui volantini principali.

Quali supermercati scegliere per pasta e tonno

Dai volantini presenti in questa settimana, per spendere di meno a Napoli per pasta e tonno si deve scegliere il Sigma Superstore dove mezzo chilo di pasta Russo di Cicciano si trova a 65 centesimi fino a oggi 20 febbraio. A 57 centesimi, invece, mezzo chilo di pasta si trova fino al 1° marzo presso il supermercato Carico Cash&Carry a Pomigliano dove è possibile acquistare anche tonno (3 scatolette da 80 grammi ciascuna) al naturale marca “Mare Aperto” al prezzo di 1,85 euro.

Per quanto il tonno, un trittico di Nostromo sia all’olio di oliva che al naturale da 70 grammi a scatoletta si trova anche presso i supermercati Decò. Il prezzo è di 1,99 euro per i titolari della carta “Essere Decò” che è gratuita mentre per tutti gli altri i medesimi prodotti costano 2,85 euro. Il prodotto appena indicato su volantino è disponibile fino al 27 febbraio.

Roma e Milano

Nella capitale, dal volantino dei supermercati Tigre valido fino al 26 febbraio si evince che mezzo chilo di pasta di Divella si potrà acquistare a 69 centesimi. In tale supermercato, poi, si potranno anche acquistare 4 scatolette di tonno “Nostromo” da 70 grammi ciascuno al prezzo di 2,99 euro.

A 69 centesimi, inoltre, ma fino al 22 febbraio, si potrà acquistare mezzo chilo di pasta Russo presso i supermercati Ottimo. Fino al 27 febbraio, infine, presso il Carrefour Market si potrà acquistare una confezione di tonno da 8 pezzi di 60 grammi l’uno marca “Mareblu” al prezzo di 5,49 euro con la carta “Spesamica Payback”.

Chiudiamo con Milano dove fino a domenica presso il supermercato “Il gigante” come si evince dal volantino si potrà acquistare mezzo chilo di pasta La Molisana a 88 centesimi con “Bluecard”. Mezzo chilo di pasta Voiello presso C+CCash&Carry si troverà a 89 centesimi fino a domenica. Per il tonno, si potrà sfruttare l’offerta presso il Carrefour Market degli 8 pezzi da 60 grammi di Mareblu a 5,49 euro con la carta “Spesamica Payback”. Infine a 1,99 euro invece di 2,69 euro, si potrà acquistare il trittico di tonno leggero (da 60 grammi a scatoletta) all’olio extra vergine di oliva marca “Nixe”.

