La classifica delle migliori stufe a pellet secondo Altroconsumo e QualeScegliere

Il caro energia continua a mordere e sono sempre di più gli italiani che stanno decidendo di riscaldare la propria abitazione con stufe a pellet. Si tratta dell’alternativa migliore, sia per il portafoglio che per l’ambiente, e in più ci sono molti incentivi statali per l’acquisto di un nuovo apparecchio con forti sconti. La nota associazione Altroconsumo ma anche Qualescegliere hanno deciso di stilare non solo una classifica dei migliori modelli, ma anche di fornire a chi è interessato all’acquisto una vera e propria guida per scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze con consapevolezza.

I consigli di Altroconsumo sull’acquisto di stufe a pellet

Altroconsumo sottolinea come la prima cosa fare, quando si intende acquistare stufe a pellet, è chiedere un sopralluogo per valutare tutte le caratteristiche e capire quale potrebbe essere il prodotto più adatto. Occorre valutare innanzitutto l’ampiezza dell’ambiente: ogni modello infatti presenta l’indicazione della potenza e dei metri cubi riscaldabili (esempio: 12 kWh per 300 metri cubi).

Importante è la possibilità di realizzare la canna fumaria, la presa d’aria da collegare alla stufa e la presa elettrica con messa a terra.

I prodotti migliori, secondo Altroconsumo, devono avere un termostato integrato o comunque la possibilità di collegamento a un termostato a parete, in questo modo è possibile regolare temperatura e ventilazione e risparmiare sui consumi in maniera consapevole. Fondamentali sono le dotazioni di sicurezza, come guanti termici e maniglie amovibili, ma anche le dimensioni e il peso dell’apparecchio. Importante poi valutare la capienza del serbatoio.

L’invito dell’associazione è poi a scegliere stufe a pellet di nuova generazione, e infatti i modelli che si trovano nella classifica appartengono tutti a questa categoria.

I migliori modelli secondo Altroconsumo e Qualescegliere

La classifica stilata da Altroconsumo ha valutato prestazioni, emissioni inquinanti, consumo di pellet e efficienza generale delle stufe.

Ecco allora la classifica delle stufe a pellet da acquistare secondo Altroconsumo.

4° posizione. Palazzetti Malu 8: 76 punti .

3° posizione. La Nordica-Extraflame Viviana Evo: 81 punti.

2° posizione. Ravelli Dual 9: 83 punti.

1° posizione. Freepoint Verve Airtight: 89 punti.

La classifica di Qualescegliere è invece relativa al 2023 e pone come migliore la Cola Termo Focus Plus che ottiene il punteggio di 9.2 su 10. Al miglior prezzo si trova su Kaldeko a 2669 euro. Quella ottiene il premio per miglior rapporto qualità-prezzo è la Nordica ExtraFlame Luisella con il punteggio di 7.5 su 10 che sul sito Zeta Idraulica si trova a 1079 euro mentre su Amazon a 1150 euro.

Ci sono diversi motivi per i quali si dovrebbero installare per i consumatori le stufe a pellet. Il primo è perché l’installazione è semplice e poi perché essa impiega meno combustibile e riscalda ogni tipo di ambiente. Inoltre perché fa arredamento, permette una manutenzione veloce e infine perché permette un risparmio energetico ed economico annuo.

A questo punto la decisione sull’acquisto di una stufa a pellet non dovrebbe essere troppo complessa.

