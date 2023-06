Btp Valore o conto deposito: cosa scegliere per ottenere tassi di interesse più alti?

Con oltre 18 miliardi di euro raccolti durante il periodo di collocamento dal 5 al 9 giugno, l’emissione del Btp Valore si è rivelata un successo.

Gli italiani sono da sempre un popolo di grandi risparmiatori. Con l’inflazione che non accenna ad arretrare, però, molti hanno e cercano modi per far crescere il proprio capitale. Sanno bene, infatti, che questa tassa occulta può erodere il valore del denaro sul conto nel tempo. Significa che nel futuro (breve e non lontano) si potranno acquistare meno beni e servizi con gli stessi soldi poiché i prezzi continueranno a salire.

Proprio per questo, oltre al Btp Valore, i risparmiatori stanno strizzando l’occhio anche al conto deposito che garantisce un tasso di interesse superiore al 4%.

La nuova soluzione di investimento degli italiani

L’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it ha analizzato l’attuale panorama finanziario italiano. Dall’analisi, si evince che il Btp Valore ha avuto un ottimo successo grazie al tasso di interesse crescente del 3,25% per i primi due anni e del 4% per il terzo e quarto anno.

Inoltre chi ha scelto di sottoscrivere questo titolo di Stato lo fatto anche perché sa che gode di una tassazione agevolata del 12,50% e di un premio fedeltà dello 0,5% del capitale investito (se il Btp si tiene fino alla scadenza) oltre che delle cedole semestrali.

Terminata la disponibilità di questo prodotto, si stanno cercando però nuove soluzioni per investimenti sicuri e con rendimenti elevati. Una di queste è il conto deposito per il quale si registra una crescita del tasso di interesse dallo scorso luglio in contemporanea con i buoni fruttiferi postali.

Questo prodotto, però, conviene di più soprattutto se si punta a una soluzione di lunga durata.

Btp Valore o conto deposito: quale scegliere per ottenere tassi di interesse più alti?

Per quello tra 48 e 60 mesi, infatti, si può anche raggiungere e superare il 4,5% lordo annuo. In più, con esso si beneficia della protezione del Fidt che è il Fondo Interbancario sull’investimento che copre fino a 100 mila euro a depositante.

Il Btp Valore dura 4 anni e offre un tasso crescente, come detto, fino al 4%. Si tratta di una soluzione di investimento buona ma meno flessibile di quella di altri Btp con scadenze dai 3 ai 30 anni e con rendimenti molto variabili. Il segreto del successo di questo prodotto è sicuramente la semplicità nonché la chiarezza.

Dall’indagine dell’Osservatorio emerge che se si considera la durata dell’investimento, le migliori soluzioni a confronto sono i conti deposito a 48 mesi. Limitando a tre le migliori proposte vincolate sul mercato, si evince che, se si considera anche la tassazione applicata (26%), il tasso netto garantito si aggira intorno al 3,33%. Se si considerano le offerte sui conti svincolati, invece, il tasso netto raggiunge il 2,5% massimo.

Se si punta, però, a conti di durata più lunga come ad esempio quelli a 60 mesi, le migliori opzioni di investimento garantiscono un tasso lordo del 4,6% e quindi netto del 3,4%.

Tra i migliori conti deposito del momento, ricordiamo che c’è quello di Illimity Bank per i clienti Premium. Si tratta di un deposito non svincolabile che offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi, 26 e 48 mesi nonché del 4,75% dopo 60 mesi.

Riassumendo…

1. Con oltre 18 miliardi di euro raccolti, il Btp Valore si è rivelato un grande successo

2. La disponibilità di questo prodotto è terminata per cui ci cercano nuovi investimenti sicuri e tra questi si strizza l’occhio al conto deposito

3. Al momento i migliori conti deposito offrono un tasso netto garantito che si aggira intorno al 3,33%.

