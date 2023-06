Cambiano i rendimenti dei buoni fruttiferi postali: i tassi di interesse aumentano

Dopo circa otto mesi, arriva finalmente l’aggiornamento dei tassi di interesse di alcuni buoni fruttiferi postali. Questa notizia farà gola a molti anche perché l’aggiornamento dei rendimenti (al rialzo) riguarda soprattutto i titoli che durano poco. C’è inoltre una grossa novità: nella lista dei bfp è scomparso il 4×4 che è quello che durava 16 anni e offriva a seguito dell’ultimo aggiornamento di ottobre 2022 un tasso lordo annuo del 3%.

Ma perché per investire il proprio denaro si dovrebbe scegliere tale strumento di investimento? I risparmiatori optano per i buoni fruttiferi postali principalmente per tre motivi: non hanno costi per la sottoscrizione e rimborso, gli interessi godono di una tassazione agevolata e si può chiedere il rimborso del capitale investito quando si vuole purché entro il termine di prescrizione. Quest’ultimo si verifica dopo dieci anni dalla data di scadenza, ecco un esempio: nel caso di un titolo 4×4 (che al momento è andato in pensione), la scadenza ci sarà dopo 16 anni mentre la prescrizione dopo 26 anni.

Quando si verificherà tale condizione non si potrà più chiedere né il rimborso del capitale investito e nemmeno degli interessi maturati.

Ma vediamo i nuovi tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali aggiornati a oggi 6 giugno.

I nuovi tassi di interesse

Buone notizie per chi desidera sottoscrivere dei buoni fruttiferi postali: i tassi di interesse, infatti, hanno subito oggi un nuovo aggiornamento verso l’alto. Partiamo dal 3 anni Plus: si tratta di un titolo per chi vuole investire per tre anni contando su rendimenti fissi. Si ha flessibilità di rimborso quando si vuole purché entro il termine di prescrizione. Offre un tasso di interesse annuo lordo alla scadenza del 2% mentre fino a ieri era dell’1,50%.

Passiamo al 3×2 che è un titolo per chi desidera investire il proprio denaro fino a 6 anni. Esso offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,25% dopo 3 anni e del 2,25% dopo 6 anni (fino a ieri arrivava al 2%). Per questa tipologia di titolo, la flessibilità di rimborso si ha in ogni momento ma il riconoscimento degli interessi maturati avviene solo dopo i 3 anni.

3×4 e ordinari

Una delle novità di oggi riguardante i buoni fruttiferi postali sono anche i rendimenti del 3×4, il titolo per investire denaro fino a dodici anni contando su rendimenti fissi che crescono nel tempo. Fino a ieri il rendimento massimo era del 2,50%, adesso dopo 3 anni si guadagna l’1,25% (lordo annuo), dopo 6 anni l’1,75%, dopo 9 anni il 2,25% e dopo 12 anni il 2,75%. Anche per questo titolo si può chiedere il rimborso quando si vuole ma il riconoscimento degli interessi ci sarà dopo 3 e 6 anni.

L’ultimo titolo che ha subito un aggiornamento nel tasso di interesse è l’ordinario che prima offriva massimo il 2,50% dopo venti anni. Adesso offre lo 0,50% dopo 1-2 anni, lo 0,75% dopo 3 anni, lo 0,94% dopo 4 anni e l’1,15% dopo 5 anni. L’1,29% dopo 6 anni, l’1,39% dopo 7 anni, l’1,59% dopo 8 anni, l’1,75% dopo 9 anni, l’1,87% dopo 10 anni e l’1,97% dopo 11 anni. E ancora, il 2,06% dopo 12 anni, il 2,13% dopo 13 anni, il 2,21% dopo 14 anni, il 2,33% dopo 15 anni, il 2,43% dopo 16 anni e il 2,58% dopo 17 anni. Infine il 2,71% dopo 18 anni, il 2,83% dopo 19 anni e il 3% dopo 20 anni.

