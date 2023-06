Tasso di interesse al 4,50% dopo 12 mesi e al 4,70% dopo 36 mesi con questi conti deposito

È partita una nuova campagna di Illimity Bank dedicata alla clientela privata grazie alla quale con il conto Premium si potrà avere un tasso di interesse del 4,50% già dopo 12 mesi. C’è poi il conto deposito 102 che offre un rendimento del 4,70% ma solo dopo sessanta mesi.

Rispetto al passato i conti deposito offrono ora dei rendimenti discreti per cui sono tornati a essere uno strumento di risparmio/investimento sempre più scelto.

Piacciono molto perché sono considerati degli strumenti di investimento a basso rischio. Inoltre (quelli liberi e molti dei vincolati) danno la possibilità di accedere ai propri fondi in ogni momento senza incorrere in penali o costi in aggiunta. Ciò può essere determinante per chi ha la necessità di avere i propri soldi a disposizione per le spese quotidiane o per eventuali esigenze.

Anche la facilità d’uso è uno dei punti di forza dei conti deposito: sono infatti facili da aprire e da gestire.

Illimity

Molto spesso, infatti, è sufficiente fornire solo alcuni documenti di identità e compilare dei moduli per l’apertura del conto.

Dopo Ibl Banca anche Illimity ha deciso di alzare il tasso di interesse sul conto corrente. Il fondatore dell’Istituto di Credito che è Corrado Passera ha spiegato che il gruppo ha deciso di evolvere la propria offerta aumentando i rendimenti dei conti correnti. In particolare, chi aprirà entro il 29 giugno il conto Premium riceverà sulla giacenza un tasso di interesse lordo uguale al 2,50% (almeno fino al 31 dicembre 2024). Inoltre l’imposta di bollo non si pagherà.

Con questa tipologia di conto si potrà accedere anche a quelli deposito che daranno la possibilità di ricevere una remunerazione fino al 4,75% per vincoli fino a 60 mesi.

Più nel dettaglio, il conto vincolato offrirà un tasso lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12, 18, 24, 36 e 48 mesi (fino al 29 giugno) e come detto del 4,75% dopo 60 mesi. L’offerta riguarda anche le linee svincolabili con le quali si avranno interessi dell’1% dopo 6 mesi, del 3,50% dopo 12, 18, 24, 36 e 48 mesi e del 3,75% dopo 60 mesi.

Tornando al conto Premium con esso non si pagheranno i bonifici istantanei, la carta di credito avrà un canone gratuito mentre con quella di debito internazionale i prelievi saranno gratis sopra i 100 euro.

Si potrà scegliere anche il conto deposito Classic non svincolabile che offrirà un tasso di interesse dell’1,30% dopo 6 mesi, del 4% dopo 12, 18, 24, 36 e 48 mesi e del 4,50% dopo 60 mesi. Quello svincolabile, invece, offrirà lo 0,80% dopo 6 mesi, il 3,25% dopo 12, 18, 24, 36 e 48 mesi e il 3,50% dopo 60 mesi.

Tasso di interesse al 4,50% in soli 12 mesi e al 4,70% dopo 60 mesi con questi conti deposito

Bisognerà fare in fretta per accedere al conto deposito Premium Illimity Bank in quanto offrirà un tasso di interesse del 4,50% dopo soli 12 mesi se la sottoscrizione avverrà entro il 29 giugno. Dopo 60 mesi, invece, il conto offrirà un rendimento lordo del 4,75%.

Offre un tasso di interesse lordo fino al 4,70% anche il conto D102 di Guber Banca. Esattamente un rendimento annuo lordo dell’1,50% dopo 12 mesi, del 4,30% dopo 24 mesi, del 4,70% dopo 36, 48 e 60 mesi. Per tale conto, però, l’investimento minimo dovrà essere di 5000 euro mentre le spese di apertura, gestione e chiusura saranno a carico della Banca.

Tutti e due i conti indicati saranno poi sicuri perché aderiscono al Fidt ovvero al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che offre una garanzia fino a 100 mila euro a depositante in caso di default della Banca emittente.

