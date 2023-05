Quali sono i migliori conti deposito di maggio 2023? Se lo stanno chiedendo un po’ tutti perché negli ultimi mesi i tassi di interesse della maggior parte di tali strumenti di risparmio/investimento sono cresciuti.

Si scelgono i conti deposito, inoltre, perché sono un prodotto sicuro garantito dal Fidt. Nel caso in cui la propria banca attraversi un momento difficile senza che si riesca a mettere in salvo il proprio denaro non ci si dovrà preoccupare. Non si perderà nulla grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si tratta di un consorzio al quale devono aderire obbligatoriamente tutte le banche italiane. Se una di esse dovesse finire in liquidazione, il fondo tutelerà i propri depositi fino a 100 mila euro a depositante. Se si hanno più conti presso la medesima banca, invece, l’ammontare sarà sommato e garantito sempre fino a 100 mila euro. Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi, che è molto remota in quanto le banche europee sono solide, il rimborso si riceverà entro sette giorni lavorativi dalla data di liquidazione.

Cosa sono e quali sono le caratteristiche

Tornando ai migliori conti deposito di maggio 2023, quali scegliere?

Sono dei conti correnti limitati nelle proprie funzionalità i conti deposito. Il loro obiettivo è infatti quello di far fruttare il patrimonio investito.

La maggior parte dei prodotti che si trovano sul mercato non prevedono costi per la sottoscrizione o per la gestione e prevedono dei tassi di interesse che sono, soprattutto in questi ultimi mesi, più alti di quelli dei conti correnti tradizionali.

Esistono due tipologie di conti deposito: ci sono quelli non vincolati che sono utili per chi necessita di poter disporre del denaro in ogni momento. Quelli vincolati, invece, sono l’ideale per chi desidera accantonare il proprio capitale nel lungo periodo perché rispetto agli altri garantiscono un rendimento più elevato.

Migliori conti deposito maggio 2023: Ibl aumenta il tasso di interesse fino al 4%

Tra i migliori conti deposito di maggio 2023, c’è sicuramente quello di Ibl Banca che ha aggiornato i tassi di interesse. Se lo si attiverà entro il 30 giugno il Time Deposit Ibl offrirà un rendimento annuo lordo pari al 3,85% dopo 24 mesi, al 3,75% dopo 18 mesi, al 3,65% dopo 12 mesi, al 2,90% dopo 6 mesi e al 2% dopo 3 mesi. Scegliendo quello con cedola trimestrale (per incassare gli interessi ogni tre mesi direttamente sul conto collegato), si avrà un rendimento lordo annuo del 4% dopo 36 mesi, del 3,85% dopo 24 mesi, del 3,75% dopo 18 mesi, del 3,65% dopo 12 mesi e del 2,90% dopo 6 mesi.

Si potranno anche scegliere i nuovi conti deposito Smart offerti da Smart Bank che sono vincolati e senza spese. Il tasso lordo dopo 6 mesi sarà del 2,85% (netto 1,85%), dopo 12 mesi del 3,30% (netto 2,44%), dopo 18 mesi del 3,50% (netto 2,59%), dopo 24 mesi del 3,75% (netto 2,78%) e dopo 36 mesi del 3,80% (netto 2,81%). Infine dopo 48 mesi del 3,57% ovvero del 2,64%.

Chiudiamo con il conto vincolato Cherry Bank che è un’ottima soluzione per far crescere i propri risparmi scegliendo tra sette scadenze. Maggiore sarà la durata del vincolo, ovviamente, maggiore sarà il tasso di interesse. Più nel dettaglio esso sarà del 2,60% dopo 6 mesi, del 3% dopo 12 e 18 mesi, del 3,10% dopo 24 mesi, del 3,50% dopo 36 mesi, del 3,75% dopo 48 mesi e del 4% dopo 60 mesi.

Come visto, quindi, i conti deposito sono tornati a essere uno strumento di investimento/risparmio competitivo senza rischi. Il proprio denaro, infatti, non sarà soggetto alle volatilità del mercato. Attenzione, però, che svincolando con anticipo potrebbero esserci delle penali da pagare.

