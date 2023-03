Bollette luce in super calo: ecco quanto risparmieranno le famiglie

Come si suol dire la speranza non è l’ultima a morire e per aprile arrivano ottime notizie per i clienti che hanno un contratto della luce con il mercato tutelato. Le bollette finalmente caleranno, addirittura del 55,3% ma verranno riattivati gli oneri di sistema. Plaude Assoutenti che stima un risparmio record per famiglie su base annua di 793 euro.

Gli italiani potranno quindi tirare un sospiro di sollievo e abbassare per qualche mese la guardia. Come tutti sanno, infatti, l’aggiornamento delle tariffe di Arera è trimestrale per cui il prossimo ci sarà a luglio. “Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio” sottolinea la signora Marisa che aggiunge: e se per l’estate ci sarà un nuovo rialzo in vista dell’accensione dei condizionatori? Ha spiegato che continuerà a osservare comportamenti virtuosi per risparmiare anche adesso in vista di possibili giorni bui.

Di quanto è il calo?

Grazie al calo evidente delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici, le bollette della luce dal prossimo aprile saranno decisamente più basse. L’Arera ha comunicato, infatti, che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela si ridurrà del 55,3%.

Più esattamente il costo del kilowattora per un cliente tipo sarà di 23,75 centesimi (tasse incluse).

La spesa per una famiglia tipo in tutela sarà quindi più bassa rispetto al trimestre scorso ma più alta rispetto a 1 anno fa (+33,77%) ma: chi si accontenta gode, meglio queste tariffe che quelle di inizio gennaio.

L’Autorità ha ricordato, poi, che saranno riattivati anche gli oneri generali di sistema per tutti i clienti elettrici sempre da domani. Discorso diverso, invece, per il gas, in quanto l’azzeramento di questi ultimi è previsto ancora per tre mesi.

Quanto si risparmierà

Le bollette della luce scenderanno perché c’è stato un “deciso calo” delle quotazioni del gas all’ingrosso. In primis per una domanda europea ridotta e poi perché si è registrata una ripresa contenuta della domanda asiatica di Gnl e la rigassificazione in Europa.

Assoutenti ha spiegato che il calo delle tariffe dell’elettricità determinerà un risparmio su base annua di 793 euro a famiglia. Le bollette della luce sul mercato tutelato in media, se si considera una famiglia tipo con consumo di 2700 kilowattora, scenderanno a 641 euro annui contro i 1434 euro attuali, un risparmio non da poco. Ci si avvicina, quindi, lentamente ai livelli pre-crisi.

Il problema, però, sono gli oneri di sistema che, allo stato attuale, peseranno 82 euro circa sulle bollette. Inoltre, sottolinea Assoutenti, le tariffe di aprile saranno comunque più alte rispetto alle stesse del trimestre del 2021 per cui per le famiglie del mercato tutelato ci sarà una maggiore spesa di 79 euro.

Furio Truzzi, il presidente dell’associazione, si augura che a breve il Governo effettui una riforma degli oneri di sistema che sono una voce che pesa per il 22% sulle bollette della luce degli italiani.

Insomma, per capire quello che succederà non ci resta che attendere le prossime mosse dell’Esecutivo: chi vivrà, vedrà.

