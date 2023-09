A partire dal mese di gennaio 2024, il cosiddetto Mercato Tutelato per le bollette luce e gas dovrebbe chiudere e tutti gli utenti che hanno ancora un contratto di questo tipo dovranno passare al Mercato Libero o al Sistema di Tutele Graduali. Ma cosa succederà a coloro che sono considerati ‘vulnerabili’? I nominativi, come vedremo a breve, sono perlopiù già in possesso del Sistema Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente Unico, ma sarà possibile comunque fare richiesta qualora non si sia già presenti. In questo articolo, cercheremo di fare il punto della situazione e capire quali sono le possibilità per questa tipologia di utente.

Clienti ‘vulnerabili’: chi sono?

Negli ultimi giorni si sta parlando di un possibile rinvio della fine del Mercato Tutelato per le bollette luce e gas, ma al momento è difficile prevedere quali saranno le decisioni del governo, dal momento che il pressing dell’Europa è forte e la chiusura della Maggior Tutela fa parte degli obiettivi del PNRR.

Bollette luce e gas, fine Mercato Tutelato: vulnerabili, chi sono e cosa succederà

La classificazione dei clienti cosiddettivaria a seconda della tipologia della fornitura. Ecco quali sono per la fornitura del gas.1. I percettori del bonus sociale di luce e gas2. Coloro che hanno più di 75 anni3. I soggetti con disabilità secondo l’art. 3 della legge 104 del 19924. Coloro che sono titolari di un’utenza per un’abitazione che si trova in condizione di emergenza a causa di eventi calamitosiPer la, ecco le categorie di ‘vulnerabili’.1. I percettori del bonus sociale di luce e gas2. Coloro che hanno più di 75 anni3. I soggetti con disabilità secondo l’art. 3 della legge 104 del 19924. Coloro che sono titolari di un’utenza per un’abitazione che si trova in condizione di emergenza a causa di eventi calamitosi5.Coloro che si trovano in condizioni di salute particolarmente gravi e che necessitano di apparecchiature elettromedicali6. Coloro che hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

Coloro che si trovano in condizione di ‘vulnerabilità’, secondo le definizioni che abbiamo visto, dovrebbero trovarsi già nel Sistema Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente Unico. Nel database si trovano i nominativi dei clienti ‘vulnerabili’ per ragioni di età e in quanto fruitori del bonus sociale. Questi nominativi saranno consegnati alle aziende venditrici. Tutti coloro che rientrano all’interno delle categorie di vulnerabilità, ma che non rientrano nelle Sistema Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente Unicopotranno fare richiesta, attestando la propria condizione, con una modulistica fornita e inviata dal fornitore attuale di energia.

Importante sapere che il cliente cosiddetto ‘vulnerabile’ potrà comunque passare in ogni momento al Mercato Libero, qualora lo ritenga opportuno o ritenga che sia la scelta preferibile.

Ma cosa succederà ai ‘vulnerabili’ a partire dal mese di gennaio 2024, quando il Mercato Tutelato dovrebbe chiudere i battenti? Anche in questo caso, le diverse forniture applicheranno fattispecie differenti. Per quanto concerne il gas, a partire dal 1° gennaio 2024 il fornitore continuerà l’erogazione, senza interruzioni, con il cosiddetto ‘Servizio di Tutela della Vulnerabilità’. Quest’ultimo prevede l’applicazione delle condizioni economiche del Servizio di Maggior Tutela con condizioni contrattuali di tipo ‘PLACET’. Per quanto riguarda, invece, la fornitura elettrica, i clienti ‘vulnerabili’ continueranno a essere serviti dal Servizio di Maggior Tutela.

Ricordiamo che, in questo mese di settembre, i clienti domestici che si trovano nel Mercato Tutelato, vulnerabili e non, dovranno ricevere un’informativa dal proprio rivenditore in cui si troveranno le seguenti comunicazioni.

1. La fine del Mercato Tutelato

2. Un’informativa sugli strumenti che Arera mette a disposizione per orientarsi nel Mercato Libero: importante è sapere come consultare il Portale Offerte.

3. Tutti i riferimenti per conoscere e far valere i propri diritti (la pagina ARERA per il consumatore e lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente)

In aggiunta per il gas, ci saranno queste ulteriori comunicazioni.

In sintesi…

1. Le condizioni di vulnerabilità e il diritto di essere fornito mediante il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, con la specificazione delle condizioni economiche2. La possibilità di scegliere un’altra offerta e, nel caso di mancata scelta, l’ingresso nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità dello stesso rivenditore.

1. Con la possibile chiusura del Mercato Tutelato per le bollette luce e gas, a partire da gennaio 2024, sono state predisposte delle forme di tutela per i clienti cosiddetti ‘vulnerabili’

2. Importante sapere se si rientra nella fattispecie della vulnerabilità: le condizioni variano leggermente per la fornitura elettrica e per quella del gas

3. Qualora si rientri nella fattispecie, ma non si riceve alcune comunicazione, allora si può far richiesta di essere inseriti

4. Per il gas, è stato predisposto un ‘Servizio di Tutela della Vulnerabilità’

5. Per la corrente elettrica, si resterà nel Servizio di Maggior Tutela

6. Occorre leggere con attenzione l’informativa che dovrebbe arrivare a settembre.

