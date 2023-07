La crisi energetica non rientrerà in tempi brevi, così come la guerra in Ucraina potrebbe continuare ancora a lungo. Ma come fare per risparmiare sulle bollette luce e gas? Come comportarsi se non si è soddisfatti delle tariffe sempre più alte del nostro rivenditore? La risposta è semplice. L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha predisposto un Portale Offerte, all’interno del quale, in maniera molto semplice, è possibile ricercare le migliori offerte luce, gas o luce e gas combinate, sul proprio territorio. Il Mercato Libero è una giungla inestricabile e spesso i costi e le tariffe sono difficili da comprendere. Questo strumento, pensato da Arera, è di facile consultazione, ma abbiamo pensato di proporre comunque una guida completa all’utilizzo. Perché un cittadino consapevole degli strumenti è un cittadino che non si fa ingannare, neanche dai più scaltriti rivenditori privati (o dai più scaltriti comparatori ‘privati’).

Cos’è e come funziona il Portale Offerte di Arera

Una volta arrivati sul sito del Portale Offerte di Arera (ilportaleofferte.it), vera e propria miniera di informazioni sulle bollette luce e gas, troviamo immediatamente in alto tre menu a tendina.

Bollette luce e gas, risparmiare è possibile: come consultare il Portale Offerte di Arera

Il primo è ‘Scopri’, dove è possibile prendere le informazioni più adeguate sul Mercato Libero, le offerte Placet, i servizi di tutela, come cambiare venditore e una sezione con le domande frequenti. Il secondo è ‘Confronta’ e, come dice la parola, si tratta della sezione che approfondiremo a breve e che rappresenta il miglior comparatore in circolazione per le varie offerte presenti sul territorio di residenza. Il terzo è ‘Trasparenza’ dove è possibile nella sezione ‘Open data’ analizzare lo storico delle tariffe del Mercato Libero, delle offerte Placet, etc., e nella sezione ‘Calcolo della spesa’ tutto quello che occorre sapere su come funziona l’algoritmo di comparazione. C’è anche una sezione ‘Chi siamo’, ovviamente, è i grafici relativi alle risposte al questionario che molti utenti hanno inviato.Il consiglio è di fare esclusivo affidamento su questo portale ed evitare qualunque altra modalità di reperimento di informazioni su offerte e promozioni. Dai comparatori privati ai call center, passando per coloro che, tramite il porta a porta, vorrebbero convincerci a cambiare operatore.

Ma come funziona il comparatore del Portale Offerte di Arera? Quali parametri bisogna inserire? Ecco una guida completa per chi intende cambiare rivenditore e risparmiare sulle bollette luce e gas.

1. Dalla home page del sito portaleofferte.it, clicca su ‘Confronta’.

2. Nella pagina successiva, bisogna inserire una serie di informazioni.

3. Scegliere tra ‘Energia elettrica’, ‘Gas’ o ‘Dual Fuel’ (cioè, offerte combinate luce e gas).

4. Inserire il comune di residenza o il CAP.

5. Dove si intende attivare l’offerta, se per uso domestico o altri usi.

6. Se si è ricevuto un’offerta ad personam da un qualche rivenditore è possibile inserire il codice per valutare la comparazione con quelle trovate dal Portale Offerte.

7. Scegliere se si intende visualizzare offerte a prezzo fisso o a prezzo variabile.

8. Inserire se si è residenti oppure no.

Si apre a questo punto un’ulteriore pagina, in cui vanno inseriti ulteriori dati.

1. Inserire la potenza desiderata (si parte da 1,5 kWh fino a un massimo a 15 kWh), la standard è 3 kWh.

2. Scegliere tra offerte con prezzo calcolato a fasce orarie o con prezzo monorario. Nel primo caso, si risparmia in alcune ore della giornata, nel secondo caso si paga sempre lo stesso.

3. Scegliere se si prediligono offerte da energie rinnovabili oppure no.

4. Inserire poi il proprio consumo annuo in kWh. Qualora non lo si conosca e si clicchi su ‘No’, andranno inserite ulteriori informazioni affinché il Portale possa calcolare qual è grossomodo il consumo.

5. Una volta inseriti tutti i dati, si aprirà una pagina con tutte le offerte presenti sul territorio.

In molti casi, la migliore è proprio il servizio di Maggior Tutela.

Ricordiamo che, nel caso in cui l’offerta migliore sia quella del Mercato Tutelato, nonostante si annunci la chiusura per il 10 gennaio, può essere estremamente conveniente tornare, come spieghiamo diffusamente in questa serie di articoli.

1. Bollette luce e gas, tornare nel Mercato Tutelato è il miglior modo per risparmiare.

2. Bollette luce e gas, ecco perché dovresti tornare al Mercato Tutelato prima del 2024.

3. Bollette luce e gas, conviene il Regime Tutelato: boom di truffe nel Mercato Libero.

Riassumendo…

1) Se sei stufo di pagare troppo per le bollette luce e gas, controlla il comparatore del Portale Offerte di Arera, il più sicuro e il meno influenzabile dai grandi rivenditori dell’energia.

2) Dopo aver inserito tutti i dati, così come spiegato nella guida dell’articolo, scoprirai quali sono le offerte più convenienti sul territorio e per le tue esigenze.

3) Come spesso accade, la migliore soluzione è il ritorno al Mercato Tutelato.

[email protected]