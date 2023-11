Con l’aumento costante delle bollette del gas, i consumatori si trovano spesso a fare i conti con stangate inaspettate che incidono sul bilancio familiare. La scelta tra un contratto a prezzo fisso o variabile diventa, quindi, cruciale per garantire stabilità e prevedibilità nelle spese energetiche.

Qualche giorno fa, intanto, è arrivato l’aggiornamento dell’Arera del prezzo componente gas che aumenterà in bolletta (per i clienti del Mercato Tutelato) del 12%. Il mese di ottobre ha registrato infatti una quotazione media all’ingrosso più alta di quella del mese antecedente.

Il prezzo della sola materia prima gas dello scorso mese sarà quindi di 43,73 €/MWh.A gennaio ci sarà la fine del Mercato Tutelato per cui in molti si domandano cosa scegliere tra prezzo fisso e variabile per risparmiare. Il Salvagente ha quindi effettuato un’analisi per capire quale delle offerte conviene di più.

La fine del Mercato Tutelato

Il 2024 sarà l’anno della fine del Mercato Tutelato di luce e gas per cui la domanda che ci si pone è come iniziare a prepararsi nel modo giusto per rendere il passaggio il meno doloroso possibile. Ebbene, collegandosi al portale consumi energia.it si potranno controllare i dati effettivi dei propri consumi per avere il quadro chiaro della propria situazione. Sul sito portaledelleofferte.it, invece, si potranno appurare le offerte migliori sia per la luce che per il gas presenti sul mercato. In ogni caso chi non passerà entro il 10 gennaio al Mercato Libero (per il gas) non dovrà preoccuparsi in quanto la fornitura non cesserà. I clienti che non effettueranno il passaggio, infatti, verranno assegnati al Servizio tutele graduali le cui condizioni contrattuali saranno uguali a quelle a prezzo libero ma equiparate alle condizioni di tutela (Placet).

Intanto, con l’ultimo aggiornamento Arera del gas (per clienti di Maggior Tutela), la prossima bolletta sarà un nuovo salasso.

Bolletta gas: la stangata è servita, conviene il prezzo fisso il variabile? L’analisi de Il Salvagente

Le associazioni come l’Unione Nazionale Consumatori si chiedono il perché di un aumento così sostanzioso visto che il mese di ottobre è stato caldo e il conflitto tra Hamas e Israele non ha creato problemi alle forniture. Perdell’associazione, tale rialzo è pretestuoso e immotivato.Uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori comunica che con tale aumento si spenderanno 159 euro in più circa su base annua. Nel totale, quindi, la spesa nei prossimi 12 mesi (dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024) se i prezzi resteranno tali passerà da 1327 a 1486 euro. Se si somma tale cifra a quella della luce (746 euro in più) allora la stangata è servita: si arriva a 2250 euro.

La nota rivista Il Salvagente, in vista del passaggio al Mercato Libero per la bolletta del gas il prossimo 10 gennaio 2024, ha cercato di capire se conviene più il prezzo fisso o quello variabile. Per confrontare le offerte ha cercato le migliori presenti in circolazione sia per le famiglie composte da 2 persone con casa di 55 metri quadri sia per quelle composte da 4 membri e immobile di 95 metri quadri.

Ebbene, il confronto è stato effettuato qualche settimana fa utilizzando il portale delle offerte di luce e gas dell’Acquirente unico e dell’Arera (ilportaleofferte.it) per cui alcune offerte potrebbero essere scadute. Dal confronto eseguito, in ogni caso, emerge che puntare sul fisso con prezzi che restano bloccati almeno per un anno non ha la medesima convenienza delle offerte a prezzo variabile.

Per l’elettricità, i prezzi vincolati del Mercato Libero fanno risparmiare qualche decina di euro all’anno mentre per il gas nessuna delle offerte compete con il servizio Tutelato. Dall’analisi de Il Salvagente emerge, inoltre, che puntando sul variabile il risparmio aumenta anche fino a 148,60 euro ma con esso anche i rischi.

Alcune offerte presenti sul portale dell’Arera, poi, offrono alcuni sconti come quelle Placet che risultano le più economiche inserite. Come spiega Il Salvagente, però, molto spesso le compagnie accampano delle scuse per non attivarle ma in questo caso proprio l’Arera ha spiegato che esse se sono presenti sul Portale significa che esistono per cui devono essere attivate.

