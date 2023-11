I blackout elettrici causati dal maltempo rappresentano una sfida significativa per le comunità di tutto il mondo. Le tempeste, gli uragani, le nevicate abbondanti e altri eventi meteorologici estremi possono, infatti, interrompere l’erogazione di energia elettrica, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere delle persone. L’Italia è flagellata dal maltempo e le ultime notizie ci raccontano dell’esondazione del fiume Bisenzio in due punti a Campi (Firenze). La tempesta Ciaran che ha colpito soprattutto la Francia e il Belgio è infatti arrivata anche nel nostro paese e si prevede che nelle prossime ore passerà anche per Roma e il Lazio.

In Toscana, intanto, molte famiglie hanno denunciato di essere senza luce: come contattare Enel e Plenitude?

La tempesta Ciaran

I cambiamenti climatici non esistono e non porteranno alla scomparsa di molti luoghi, secondo tanti. E allora cos’è la tempesta Ciaran se non l’ennesimo sintomo di un cambiamento climatico estremo? Essa sta scatenando, oltre a piogge torrenziali, anche venti molti forti e mareggiate lungo le coste più esposte. Per gli esperti si tratta di uno dei cicloni extratropicali più intensi di sempre che, come stiamo vedendo, sta provocando grossi disagi.

La Bretagna è stata battuta da venti di oltre i duecento chilometri orari mentre nel nord della Francia nella giornata di ieri 1,2 milioni di abitazioni sono rimaste senza corrente.

Ora l’allerta si è spostata anche nel nostro paese soprattutto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. E proprio per evitare ulteriori danni, alcuni sindaci (già ieri sera) hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi. L’elenco dei comuni in Campania, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono in continuo aggiornamento.

Blackout elettrici per il maltempo: ecco tutti i numeri per contattare Enel

Le tempeste violente, come quella causata da Ciaran, possono causare danni alle linee elettriche, ai trasformatori e alle infrastrutture elettriche in generale.

Inoltre possono causare la caduta di alberi, di oggetti volanti mentre gli allagamenti possono danneggiare gravemente il sistema di distribuzione dell’energia.

In caso di guasti Enel, in molti si chiedono quali numeri chiamare per segnalare il guasto. Ebbene, con il Servizio Elettrico Nazionale (clienti Maggior Tutela) il numero è l’803500.

Nel caso di Enel Energia per il Mercato Libero, invece, ci si potrà connettere anche alla pagina ufficiale inserendo il proprio indirizzo e codice fiscale se si è clienti o soltanto l’indirizzo. Tale operazione si dovrà effettuare per visualizzare il numero di telefono del distributore dell’energia elettrica. Il numero da digitare comunque è sempre l’803500.

Per segnalare invece un guasto della luce con Plenitude ci si potrà rivolgere al distributore locale che gestisce il contatore: il numero si troverà nella prima pagina della bolletta tra i contatti in basso a destra.

Riassumendo…

1. Blackout elettrici stanno interessando l’Italia a causa della tempesta Ciaran

2. In caso di guasti Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia si dovrà contattare il numero 803500

3. Per segnalare un guasto con Plenitude ci si potrà rivolgere al distributore locale il cui numero si troverà nella prima pagina della bolletta.

