Cambiamenti climatici: ecco tutti i luoghi che rischiano di scomparire

I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia crescente per molti paesi del mondo che rischiano di scomparire o di subire dei gravi impatti a causa di tempeste intense, innalzamento del mare e per colpa di altri fenomeni estremi.

La situazione in tutto il mondo non è per nulla positiva. Secondo il Copernicus Climate Change Service Ue, quello del 2023 è stato il mese di giugno più caldo della storia a livello globale. Le temperature della superficie terrestre, infatti, hanno fatto registrare un’anomalia di 0,5 gradi centigradi superiore alla media 1991-2020.

Sembra quindi certo che i cambiamenti climatici avranno profonde conseguenze anche sul settore turistico in quanto molte destinazioni rischieranno di subire gravi danni e scomparire.

La lista

La rivista Condé Nast Traveler ha diramato una lista dei luoghi che potrebbero scomparire a causa dei cambiamenti climatici. Molti paesi, infatti, sono vulnerabili a causa dell’innalzamento del mare e per l’isolamento geografico. A causa di quest’ultimo, infatti, si hanno limitate opzioni per l’evacuamento in caso di calamità climatiche.

Ci sono poi paesi che rischiano di scomparire perché non hanno le risorse finanziarie/infrastrutturali necessarie per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici. E poi ci sono quelli che rischiano di soccombere per mancanza di risorse naturali come il turismo costiero, la pesca e l’agricoltura.

Tra i luoghi che rischiano di scomparire c’è la Grande Barriera Corallina che si estende per una superficie di più di 2000 chilometri al largo della costa nord-orientale dell’Australia. Rischia di scomparire per sempre soprattutto a causa dell’aumento della temperatura delle acque e per l’assorbimento devastante di alte quantità di anidride carbonica.

In Italia, come tutti immagineranno, c’è Venezia che rischia di scomparire a causa dell’innalzamento delle acque entro la fine del secolo se non si troveranno delle giuste soluzioni.

Rischia di soccombere anche il Parco nazionale dei ghiacciai nel Montana (Stati Uniti) che si estende su un milione di acri e che ogni anno attira più di 3 milioni di visitatori. Esso ospita tante specie animali diverse e piante ma l’aumento delle temperature comporterà il restringimento dei ghiacciai fino alla loro estinzione con la conseguenza che interi ecosistemi verranno alterati.

Cambiamenti climatici: ecco tutti i luoghi che rischiano di scomparire

Oltre a Venezia, la Grande Barriera Corallina in Australia e al Parco nazionale dei ghiacciai in Montana, anche altre luoghi rischiano di scomparire per sempre per colpa dei cambiamenti climatici. Tra questi c’è il Mar Morto che si sta ritirando al ritmo di 3 piedi all’anno e la Foresta Amazzonica. Quest’ultima è la più grande foresta pluviale sulla terra e vivono tantissime specie animali e vegetali come i giaguari e i bradipi dalla gola marrone.

C’è poi la penisola di Yamal in Russia dove gli indigeni Nenets già stanno notando gli effetti del cambiamento climatico con il permafrost che si sta sciogliendo.

Nella lista ci sono anche le Maldive che non tutti sanno sono il paese più basso del mondo. Rischiano di scomparire per sempre per colpa delle maree.

E ancora, c’è pericolo anche per la Key West in Florida per colpa dell’aumento del livello del mare nonché per la Valle del Rodano in Francia. A rischio, infine, ci sono anche Mumbay in India, le Alpi, la Napa Valley in California, Rio de Janeiro in Brasile e l’Alaska. E poi, Osaka, New Orleans, il Madagascar e Lagos in Nigeria.

La sfida di fronte ai cambiamenti climatici richiede azioni globali coordinate per mitigare ulteriori danni e proteggere le comunità più vulnerabili. Verrà davvero fatto qualcosa o dovremo dire addio per sempre a questi posti meravigliosi ai quali se ne aggiungeranno periodicamente degli altri per colpa dei cambiamenti climatici?

Riassumendo…

1.

cambiamenti climatici estremi rischiano di cancellare alcuni luoghi sul pianeta2. Venezia è una delle candidate a scomparire entro la fine del secondo per l’innalzamento delle acque3. La sfida ai cambiamenti del clima richiede delle azioni globali coordinate. Non c’è più tempo e ce ne stiamo accorgendo, visti tutti gli ultimi fenomeni estremi. Bisogna agire adesso.

