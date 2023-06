Non esiste una bacchetta magica per pagare meno i biglietti dei voli aerei i cui prezzi negli ultimi tempi sono cresciuti a dismisura. Ci sono però dei trucchi grazie ai quali è possibile risparmiare un bel po’ di soldi.

Le vacanze estive sono dietro l’angolo e in molti non sanno che pesci prendere. Da settimane, infatti, le compagnie aeree propongono biglietti a prezzi più alti non solo del 2022 ma anche del 2021. In più i posti a bordo sono stati anche limitati nel corso del tempo. Insomma, sembrerebbe proprio che le tariffe low cost non esistano proprio più ma ma non solo per l’estate. Anche a febbraio scorso, infatti, esse sono risultate più alte, di circa il 27,4% rispetto all’anno prima.

Ecco un esempio di rincari comunicato da La Repubblica: il ticket di viaggio più economico da Roma Fiumicino per Buenos Aires Ezeiza con partenza il 20 luglio e ritorno dopo dieci giorni arriva a costare 1248 euro contro i 1028 euro del 2022.

Cosa fare allora per risparmiare?

Si può risparmiare sui voli

La prima regola, quella aurea, per risparmiare sui biglietti dei voli è quella della flessibilità di date e destinazione. Non tutti però possono seguire questo consiglio perché vincolati da chiusure aziendali o dal calendario dell’anno scolastico. Chi ha tali problemi potrà però, durante la ricerca di voli, evitare quelli in partenza nei primi giorni della settimana e nel week-end. L’ideale sarebbe partire di domenica sera (in quanto l’offerta è maggiore) o il giovedì. In questi due giorni la domanda si riduce per cui i prezzi sono più abbordabili.

Per quanto riguarda la destinazione, invece, si potrebbe evitare di scegliere le località più ambite in quel determinato periodo come le isole della Grecia in piena estate.

Biglietti aerei: ecco i trucchi per risparmiare contro il caro voli

Accettando offerte con scali intermedi, inoltre, si potrebbero trovare delle ottime offerte. Il problema, però, è il tempo in quanto per arrivare a destinazione potrebbero volerci anche 24 ore. In ogni caso alcuni siti propongono la funzione “esplora ovunque” che permette di visionare quali sono le destinazioni più economiche di quel determinato periodo.

Tutti dovrebbero, se possono, diventare dei turisti scaltri. Significa che i biglietti aerei andrebbero prenotati con un certo margine di anticipo. Se ci si avvicina troppo alla data della partenza, infatti, si riducono drasticamente le possibilità di risparmiare. La prenotazione dei voli andrebbe fatta quindi almeno tre mesi prima per poter dire di aver risparmiato davvero.

Un altro importante consiglio prima di prenotare è quello di controllare con attenzione le regole sul bagaglio a mano. Quando si cerca un volo, la prima opzione, quella più bassa, riguarda sempre la tariffa economica che permette di portare a bordo solo una piccola borsa, nemmeno uno zaino (almeno se si vola con le low cost). Bisogna poi aggiungere dei bagagli o scegliere un’altra tariffa per portare con sé tutto quello che serve. Ovviamente il prezzo finale in questo modo non sarà più quello iniziale per cui, alle volte, potrebbe convenire più un biglietto aereo di una compagnia di bandiera piuttosto che di una low cost.

Occhio, infine, anche ai biglietti open-jaw che sono quelli di A/R in cui gli aeroporti di partenza e destinazione sono diversi. Quando le tariffe sono alte per un determinato luogo, con tale biglietto si potrà approfittare della destinazione più economica nelle vicinanze.

Riassumendo…

1. L’estate 2023 è all’insegna del caro prezzi per i voli

2. Per risparmiare sui biglietti aerei sarebbe preferibile viaggiare la domenica sera o il giovedì

3. Chi ha la possibilità, poi, dovrebbe scegliere date flessibili per risparmiare sui costi

4. Un altro trucco quando si prenota è di prestare attenzione alle regole sul bagaglio a mano

5.

Per risparmiare sui biglietti aerei occhio anche ai ticket open-jaw.

[email protected]