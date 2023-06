Voli low cost Ryanair per i 25 anni, con Ita biglietti combinati treno: info e regole bagaglio a mano

La compagnia aerea Ryanair propone numerose offerte di voli low cost per festeggiare i 25 anni di attività in Italia. Ita Airways, invece, propone biglietti combinati con il treno grazie ai quali arrivare in aeroporto sarà ancora più semplice.

Dato che i costi dei biglietti aerei negli ultimi tempi hanno raggiunto prezzi molto alti, cogliere al volo le offerte proposte potrebbe rivelarsi un’ottima tattica. L’aereo, infatti, è il mezzo di trasporto più veloce disponibile per raggiungere posti lontani. Inoltre, grazie alla vasta rete di rotte e di compagnie, con esso si può arrivare davvero in ogni angolo del mondo. In più, volare, per molti, è un’esperienza unica e affascinante perché si possono attraversare le nuvole e guardare i paesaggi dall’alto.

Quali sono allora le offerte del momento e le regole sul bagaglio a mano?

Ryanair

I festeggiamenti dei 25 anni di Ryanair in Italia sono cominciati. Ricordiamo che i voli low cost del vettore sono iniziati nel nostro paese dal mese di maggio 1988 e da quel giorno esso ha trasportato più di 460 milioni di italiani diventando così la compagnia preferita d’Italia.

Ita Airways

Per l’occasione propone entro il 30 giugno molti biglietti a prezzi stracciati. DaBergamo, ad esempio, si può arrivare ain Francia il 13 giugno con un biglietto in tariffa Value che parte dal prezzo di. La partenza è alle 22 mentre l’arrivo a destinazione alle 23.15. Il 20 giugno, invece, sempre da Milano Bergamo si può volare aal prezzo in tariffa Value diinvece di 20,99 euro.Dal terminal disi può raggiungere inveceil 14 giugno partendo da un prezzo in tariffa Value diinvece di 26,99 euro. Si parte alle 5.45 e si arriva alle 8.20. Per raggiungerea poco prezzo, invece, si può partire con la tariffa low cost dail 27 giugno in quanto il prezzo parte da(solo 5 posti rimasti).È alle 20.10 la partenza mentre l’arrivo è alle 22.50.

Con la tecnologia AccesRail è possibile acquistare voli aerei low cost Ita e tratte ferroviarie in un solo biglietto. Significa che ad esempio si potrà partire da Padova con i Frecciarossa e arrivare alla stazione di Roma Fiumicino, fare il check-in, volare a Londra e raggiungere Edimburgo con un solo ticket di viaggio. Quest’ultimo si potrà acquistare sul sito ufficiale Ita, sull’applicazione, presso le agenzie di viaggio, le biglietterie aeroportuali e mediante il Customer Center.

Le compagnie ferroviarie che fanno parte dell’accordo con AccesRail sono Trenitalia, Renfe (Spagna), North East Railway e Great Western Railways (Gran Bretagna). Inoltre National Express e Avanti West (Gran Bretagna), SNBC (Belgio) e SBB Swiss Railways (Svizzera).

Si ricorda che con la tariffa Value di Ryanair (per i voli su indicati) si potrà portare a bordo solo una piccola borsa personale delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. Per portarne un’altra di massimo 10 chili e delle dimensioni di 55x40x20 centimetri si dovrà acquistare la tariffa Priority & 2 bagagli. Con la tariffa economica di Ita sarà consentito portare 1 solo bagaglio a mano di massimo 8 chili delle dimensioni di 55x35x25 centimetri e una piccola borsa da mettere sotto il sedile di fronte al proprio non eccedente le seguenti misure: 36x45x20 centimetri.

