Prenotazioni voli low cost: ecco quali sono le ore, i giorni e i mesi migliori per risparmiare

Le giornate si sono allungate e già si pensa alle vacanze estive magari in un luogo esotico. Come arrivarci però se non in aereo? Il problema è che sembra davvero finita l’epoca dei voli low cost a prezzi irrisori.

Le ultime indagini Istat, infatti, rivelano che quelli ad aver subito i maggiori rincari sono i voli intercontinentali (+176%) contro il +128,1% di quelli internazionali e il 110,8% di quelli europei.

Insomma viaggiare al momento è un lusso che in pochi possono concedersi, visti gli aumenti di tutte le categorie. Prenotare con anticipo, però, può aiutare a risparmiare. Basterà prestare attenzione ai giorni, alle ore e ai mesi, ecco come.

Risparmiare si può

Jetcost.it, il motore di ricerca di voli e hotel, ha effettuato un’analisi per capire come risparmiare sul prezzo medio dei voli nazionali che si può ovviamente applicare anche a quelli intercontinentali e internazionali. Ebbene, da essa emerge che ci possono essere differenze evidenti di prezzo se si decide di acquistare un biglietto aereo in un determinato periodo rispetto ad un altro.

La prenotazione di voli low cost dovrebbe avvenire il martedì se si desidera risparmiare qualcosina in quanto il prezzo tende a salire man mano che ci si avvicina al fine settimana. Il consiglio è quindi quello di acquistare i biglietti tra il lunedì e il mercoledì e non la domenica perché secondo l’analisi sarebbe il giorno in cui i prezzi sono i più alti.

Qualche anno fa, però, un report condotto da Expedia in collaborazione con l’Airlines Reporting Corporation, definiva invece la domenica il giorno migliore per la prenotazione dei biglietti aerei. Il motivo era che sempre più professionisti prenotavano durante la settimana gli spostamenti di lavoro.

Gli orari

Ci si potrebbe quindi prendere una settimana di tempo prima di effettuare la prenotazione facendo una comparazione delle tariffe dei primi tre giorni della settimana e di quelle della domenica per capire meglio quale conviene di più.

Dall’analisi di Jetcost emerge che le 2 di notte sono l’orario migliore per acquistare i biglietti mentre quello peggiore le 13 del pomeriggio. In un vecchio report di Skyscanner, invece, come orario migliore figurava quello del 5 o 6 del mattino in quanto le tariffe più care si concentravano tra le 19 e le 22.

Per risparmiare, poi, bisogna sempre prenotare con anticipo. Il risparmio, infatti, si nota se si prenota almeno quindici giorni prima ed è ancora maggiore se lo si fa con due mesi di anticipo. I mesi migliori per prenotare voli low cost, invece, secondo l’analisi sono gennaio e febbraio ma anche marzo e settembre. Anche il vecchio report di Expedia definiva come mese migliore per pagare meno i voli quello di marzo. Il peggiore era invece quello di dicembre.

Anche per volare in Europa, i prezzi migliori si trovano a gennaio, febbraio, marzo e settembre mentre i peggiori a giugno e luglio in concomitanza con le vacanze estive. Infine, per il resto del mondo, secondo Jetcost, i mesi più economici per acquistare i biglietti sono gennaio e febbraio mentre giugno è sicuramente il più caro.

