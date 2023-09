Asta Btp a 3, 7 e 30 anni con cedola fino al 5% e conti deposito con tassi di interesse al 6%

È partita oggi l’asta dei Btp a 3, 7 e 30 anni che si concluderà con quella supplementare di domani. Si tratta di una buona opportunità per chi è interessato ai Titoli di Stato Italiani in quanto la cedola arriva fino al 5%. Come tutti sapranno, i Btp non solo altro che obbligazioni emesse dal Ministero dell’Economia e del Tesoro. Più nel dettaglio sono una specie di prestito che si fa allo Stato che si impegna a rimborsare il cliente dopo una determinata scadenza e a particolari condizioni. La durata di questi prodotti quindi è precisa così come lo sono i pagamenti degli interessi che avvengono a scadenze prefissate in sede di emissione. Chi conserva tali titoli fino alla scadenza, poi, ottiene anche il rendimento fissato durante il collocamento a differenza di chi li vende prima in quanto è poi soggetto alla volatilità del mercato. In alternativa ai Btp, ci sono i conti deposito con tassi di interesse che arrivano fino al 6%.

Domani 14 settembre ci sarà la presentazione delle domande in asta supplementare dei Btp a 3, 7 e 30 anni entro le ore 15.30. Partiamo da quello a 3 anni: esso scadrà il 15 settembre 2026 e offrirà una cedola annuale del 3,85%. La prima data di pagamento di quest’ultima sarà il 15 marzo 2024.

Il Btp a 7 anni avrà come data di scadenza il 15 novembre 2030, la cedola annuale sarà del 4% mentre la data di pagamento della prima cedola sarà il 15 novembre 2023.

Per quanto riguarda il Btp a 30 anni, in merito a quello relativo alla quarta manche codice Isin IT0005534141, la data di scadenza sarà il 1° ottobre 2053, la cedola annuale del 4,50% mentre il primo pagamento (cedola) il 1° ottobre 2023.L’importo minimo offerto sarà di 1000 euro mentre quello massimo di 1500 euro.

Infine il Btp a(ventiduesima tranche), scadrà il 1° settembre 2040, avrà una cedola delmentre la data del primo pagamento sarà il 1° marzo 2024. Per questo Titolo, l’importo minimo offerto sarà di 750 euro mentre quello massimo di 1000 euro. Il regolamento della sottoscrizione, poi, sarà comunicato in data 15 settembre.

Tassi di interesse del 6% anche a settembre se si sottoscriverà il conto deposito Smart Bank che potrebbe rivelarsi un’alternativa all’asta Btp. Il rendimento annuo lordo è infatti del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo, del 5% il terzo, del 5,5% il quarto e del 6% il quinto. Ci sarà però una data entro la quale bonificare le somme da vincolare ovvero il 4 ottobre.

Un’alternativa è anche il conto deposito di Cherry Bank, attivabile, però, solo se si apre anche il conto corrente. Offre un tasso annuo lordo del 4% dopo sei mesi, del 4,75% dopo dodici, diciotto e ventiquattro mesi, del 4,80% dopo trentasei e quarantotto mesi e del 5% dopo sessanta mesi.

Da qualche giorno ha debuttato, poi, il nuovo conto deposito che offre un tasso fino al 5,3%. Si tratta di quello di Illimity Bank per i clienti Premium. Offre esattamente (linea non svincolabile) un rendimento annuo lordo dell’1,50% dopo sei mesi, del 3,50% al termine dei dodici mesi, del 3,75% dopo 18 mesi, del 4,50% alla fine dei 24 mesi e del 5,30% dopo 36-48 e 60 mesi.

