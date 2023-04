Acquistare casa all’asta senza agenzia, la soluzione di Simplex Domus

Acquistare una casa all’asta sta diventando una forma di investimento che interessa sempre più persone e il motivo principale sono i costi alle stelle degli appartamenti, soprattutto nelle grandi città come Milano.

In più sta diventando sempre più difficile comprare la casa dei propri sogni anche per le condizioni sfavorevoli dei tassi dei mutui. Come tutti sapranno, infatti, la Bce ha alzato nuovamente i tassi di interesse dello 0,50% portando così quello base a 3,50%. La conseguenza è stata un forte rincaro per coloro che hanno un mutuo a tasso variabile in essere e per quelli che ne vogliono accendere uno adesso.

Inoltre a tutti questi costi, si aggiungono anche quelli dell’agenzia che incidono in modo pesante sul prezzo finale della casa che si vuole acquistare. E proprio per tutti questi fattori si valutano sempre più le aste immobiliari. Non a caso nel 2022 esse sono state 113.056 ovvero circa 309 al giorno secondo i dati raccolti dal Portale delle Aste Giudiziarie.

Ecco cos’è e come funziona Simpley Domux

Simplex Domus è una piattaforma di compravendita immobiliare che mette in contatto diretto gli acquirenti e i venditori senza la presenza di agenzie.

Essa, dal momento del suo lancio, ha dedicato più del 50% delle sue consulenze a coloro che volevano acquistare una casa all’asta senza agenzia. Tale piattaforma, infatti, offre uno servizio specifico per tale settore con una consulenza legale, tecnica e commerciale che rende la partecipazione più semplice. Inoltre offre anche un’assistenza completa durante quest’ultimo processo.

Come funziona esattamente il servizio?

Il servizio che offre Simplex Domus per acquistare casa senza agenzia si struttura su tre tipi di servizi principali. Il primo è l’utilizzo e la navigazione del portale. Si può usufruire di esso gratuitamente, previa registrazione e al suo interno gli utenti potranno pubblicizzare gli immobili, metterli in vendita o affittarli. Per questo si avvale della collaborazione con Immobiliare, Idealista e Casa.it.

Il secondo servizio offerto è il consulente immobiliare da remoto (ovviamente qualificato) che supporterà i clienti per qualsiasi esigenza sia per gli acquisti che gli affitti. Il servizio sarà disponibile a un costo di 250 euro più Iva. Infine c’è il servizio di consulenza alla partecipazione alle aste immobiliari alle quali tutti potranno accedere pagando 100 euro più Iva.

In caso di aggiudicazione dell’immobile, poi, ci sarà da sostenere anche un successivo pagamento di una success fee.

In ogni caso, durante tutto il processo di partecipazione all’asta per acquistare una casa, si verrà seguiti da un partner esperto in materia e presente in tale settore da più di trent’anni.

