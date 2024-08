Il mese di agosto procede ancora bello pimpante, e sta mettendo a dura prova la nostra resistenza al caldo. Quale occasione migliore per scoprire nuove mete al risparmio, magari nella nostra stessa penisola, senza quindi doverci sobbarcarci una spesa eccessiva per il viaggio? Ecco quindi 9 città sottovalutate e che invece nascondono incredibili meraviglie tutte da scoprire. A darci questa importante dritta ci ha pensato il prestigioso magazine Time Out, il quale ha appunto individuato queste mete tutte da riscoprire. Vediamo di quali si tratta.

Un Paese da scoprire e riscoprire in ogni suo angolo

Non serviva il Tim Out per scoprire che il nostro Paese è la meta turistica per eccellenza. Località da sogno, cucina eccezionale e panorami mozzafiato praticamente in ogni suo angolo. Insomma, se si chiama il belpaese un motivo ci sarà. Quando si parla di turismo, però, solitamente si nominano sempre quelle poche città; Roma, Firenze, Venezia, Napoli e poche altre. In realtà, come giustamente sottolinea il prestigioso magazine, ci sono tante altre località che possono offrire esperienze davvero indimenticabili ai turisti, siano essi stranieri o anche italiani. Per l’occasione ha quindi individuato 9 di queste interessanti località, tutto sommato anche un modo per risparmiare per una vacanza che non dovrebbe quindi avere gli stessi prezzi che sono invece necessari nelle altre grandi località del nostro Paese.

Altro importante vantaggio, è quello di trovare mete non troppo affollate, sicuramente meno rispetto alle solite summenzionate, soprattutto durante questi giorni di fine agosto o inizio settembre. Partiamo quindi dalla prima delle 9 città sottovalutate che invece possono offrire molto a coloro che desiderano di visitarle. La prima che ci viene menzionata da Time Out è Bari, caratterizzata dai suoi mercati vivaci e per lo street food particolarmente convincente. Altro aspetto importante, soprattutto quando si parla di risparmio, risulta essere una città particolarmente economica.

9 città sottovalutate da visitare

Voliamo in Sicilia per l’ottava meraviglia sottovalutata della nostra Italia, stiamo parlando di Cefalù. È stata inserita tra i patrimoni dell’Umanità dall’Unesco e si caratterizza per l’architettura particolarmente apprezzata, un misto di arte araba e normanna. La settima di questa lista è invece Lucca, in Toscana. La città risulta perfetta per chi vuole visitarla in bici, così da godersi la piazza dell’Anfiteatro e tante altre attrazioni. Sesta città suggeriamo Ferrara. Il Castello Estense domina il centro storico della città emiliana, ma ci sono anche tanti palazzi rinascimentali tutti da scoprire, inoltre le sue trattorie sono particolarmente rinomate. Proseguiamo con Bolzano. I suo spettacolari panorami di montagna la rendono una meta perfetta per chi vuole godersi anche un po’ di fresco in questi ultimi giorni di agosto. Le specialità gastronomiche locali sono tutte da scoprire.

A seguire abbiamo Matera, nota come la città dei sassi. Questi sassi, oltre 3000, sono stati nel tempo utilizzati per dar vita a diversi negozi, come hotel, ristoranti e boutique. Genova non ha bisogno di troppe presentazioni, ma a quanto pare viene un po’ sottovalutata, visto che è inserita tra le 9 città da riscoprire di Time Out. Case colorate e giganteschi palazzi adornano il grande centro storico. Assolutamente da visitare anche l’Acquario, uno dei più grandi al mondo. A seguire abbiamo Reggio Calabria, nota per i suoi bronzi di Riace, antiche state greche in bronzo assolutamente da non perdere. Anche qui la cucina è da urlo con tante specialità del luogo. In chiusura abbiamo Trieste, che riesce nel suo piccolo ad offrire un’atmosfera multiculturale. Da segnalare il lungomare e la gigantesca piazza Unità d’Italia.

I punti più importanti…

il magazine Time Out ci segnala 9 città sottovalutate in Italia tutte da scoprire, eccole: