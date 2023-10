I magnifici 8 buoni fruttiferi postali di ottobre 2023, quali rendimenti?

I buoni fruttiferi postali sono un tipo di investimento offerto da Poste Italiane grazie al quale si ottiene un rendimento fisso nel tempo.

Tali prodotti sono considerati “buoni” per diversi motivi: il primo è sicuramente la sicurezza finanziaria poiché sono garantiti dallo Stato italiano. Questo significa che il capitale investito è considerato sicuro e non soggetto a rischio di perdita.

Il secondo motivo che attira tanti investitori è il rendimento fisso offerto grazie al quale è possibile sapere con anticipo l’ammontare degli interessi che si riceveranno. Infine il terzo motivo del loro successo è la liquidità il ché significa che possono essere riscattati anche prima della scadenza.

Rendimenti ottobre 2023

A oggi 1° ottobre 2023, si possono acquistare 8 tipi di diversi di bfp. Ci sono i 3 anni Plus per chi desidera investire fino a 3 anni contando su rendimenti fissi che sono del 2% annuo lordo alla scadenza. Si ha la possibilità, inoltre, di chiedere il rimborso quando si vuole purché entro il termine di estinzione.

Per sapere quali buoni fruttiferi postal i andranno in prescrizione entro l’anno 2023, ci si potrà collegare alla pagina ufficiale di Poste Italiane relativa a tali titoli.

I 3×2, come si evince dal nome, sono invece titoli per investimenti a 6 anni: offrono un tasso di interesse dell’1,25% dopo 3 anni e del 2,75% dopo 6 anni. Anche per questi prodotti è possibile chiedere il rimborso quando si vuole ma il riconoscimento degli interessi avviene dopo 3 anni.

Proseguiamo la nostra lista con il buono fruttifero postale Risparmio Sostenibile per chi desidera investire fino a 7 anni contando su rendimenti fissi che crescono nel tempo. Essi sono dello 0,50% dopo 1 anno, dello 0,60% dopo 2 anni, dello 0,75% dopo 3 anni, dell’1,% dopo 4 anni, dell’1,10% dopo 5 anni, dell’1,25% dopo 6 anni e dell’1,50% dopo 7 anni.

In più, alla scadenza, si ha la possibilità di conseguire un eventuale premio legato all’andamento dell’indice STOXX® Europe 600 ESG-X se positivo.

Chiudiamo la prima carrellata di buoni postali con i 3×4 che durano fino a dodici anni. Offrono i seguenti rendimenti annui lordi: 1,25% dopo 3 anni, 1,75% dopo 6 anni, 2,25% dopo 9 anni e 3% dopo 9 anni. Si può ovviamente chiedere il rimborso di questi titoli quando si vuole ma si ha il diritto al riconoscimento degli interessi solo dopo 3, 6 e 9 anni. Prima di tale periodo, si ottiene solo il capitale investito.

I magnifici 8 buoni fruttiferi postali di ottobre 2023, quali rendimenti?

Tra i buoni fruttiferi postali sottoscrivibili a ottobre 2023, c’è anche l’ordinario per chi desidera investire fino a venti anni senza perdere la possibilità di chiedere il rimborso quando si vuole. Il rendimento lordo alla fine del ventesimo anno arriva al 3% mentre gli interessi sono già riconosciuti dopo 1 anno dalla sottoscrizione e poi dopo ogni bimestre.

Il buono fruttifero postale RisparmioSemplice, invece, è sottoscrivibile solo se si attiva un piano di risparmio risparmio semplice. Esso dura quattro anni e offre un rendimento standard dell’1,50 o uno premiale del 2,50% (lordo) a scadenza al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche nel piano.

Più volte abbiamo parlato dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minori perché sono quelli che offrono un tasso di interesse al 4,50%, quindi il più alto concesso da tali titoli. Ovviamente sono dedicati ai più piccoli per realizzare i loro grandi progetti e maturano insieme ai minori fino al raggiungimento della loro maggiore età.

Infine ci sono i bfp Soluzione Eredità dedicati ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste. Sono l’investimento ideale per il breve periodo in quanto grazie a essi si può contare su un rendimento certo a scadenza che è del 3% lordo.

Riassumendo…

1. Sono 8 i buoni fruttiferi postali sottoscrivibili a ottobre 2023

2. Tra quelli che offrono i tassi di interesse più alti ci sono i bfp dedicati ai minori, rendimento lordo al 4,50%

3. Occhio, però, sempre alla prescrizione che si compie dieci anni dopo la scadenza del titolo.

[email protected]