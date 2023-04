Benvenuto buono fruttifero postale “Risparmio Sostenibile” indicizzato

Il buono fruttifero postale è da sempre sinonimo di sicurezza, gode infatti della garanzia dello Stato Italiano. Si tratta di una delle scelte preferite dagli italiani per investire o semplicemente per risparmiare perché non è soggetto alle oscillazioni di mercato. Significa che la richiesta di rimborso si può fare in qualsiasi momento e che si ha diritto alla restituzione dell’intero capitale.

Questo prodotto emesso da Cassa Depositi e Prestiti, poi, gode anche di una tassazione agevolata: sugli interessi, infatti, è applicata una tassazione del 12,50% ai sensi del decreto legislativo numero 239 del 1° aprile 1996.

Tutti i bfp, in ogni caso, sono collocati sul mercato da Poste Italiane e uno degli ultimi arrivati è il Risparmio Sostenibile indicizzato. Ecco come funziona e cosa offre.

Come funziona il bfp Risparmio Sostenibile?

Si può sottoscrivere presso tutti gli uffici postali e anche online il nuovo buono fruttifero postale Risparmio Sostenibile. È una tipologia di titolo che offre interessi fissi (1,50% annuo lordo a scadenza) e in più dà la possibilità di ottenere un premio legato all’andamento dell’indice azionario Stoxx Europe 600 Esg-X.

Questo buono dura sette anni e oltre agli interessi offre anche un eventuale premio a scadenza in caso di andamento positivo dell’indice. Con la sigla Esg, ricordiamo, si indicano le categorie sulle quali è valutata un’impresa in modo tale che si possa stabilire un giudizio totale di sostenibilità in base alle scelte di organizzazione fatte, all’impatto sociale e a quello ambientale.

Che succede se si chiede prima il rimborso?

Come spiegato, il buono fruttifero postale Risparmio Sostenibile offre un rendimento lordo alla scadenza che si compone di due componenti. La prima è il rendimento annuo fisso (fino all’1,50%) che resta uguale mentre l’altro è il premio che viene dato solo se si attendono i sette anni e se l’andamento dell’indice azionario è positivo.

Nel caso in cui si chieda prima il rimborso, invece, il cliente riceve solo il capitale investito più gli interessi fissi maturati fino a quel periodo. Il tasso effettivo annuo lordo di rendimento è dello 0,50% dopo 1 anno, dello 0,60% dopo 2 anni, dello 0,75% dopo 3 anni, dell’1% dopo 4 anni, dell’1,10% dopo 5 anni, dell01,25% dopo 6 anni e dell’1,50% dopo 7 anni.

Il premio (eventuale), invece, come spiegato è dato solo in caso di variazione positiva dell’indice. In caso di variazione negativa non si riceve invece nulla. Inoltre è uguale al 50% dell’eventuale variazione positiva (tasso di partecipazione) sulla cifra investita portata alla scadenza.

Così come gli altri buoni fruttiferi postali, infine, anche il Risparmio Sostenibile non ha alcun costo di sottoscrizione e rimborso, fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale. Il capitale, quindi, è rimborsabile in ogni momento al netto degli oneri fiscali.

