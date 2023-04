Quali sono i buoni fruttiferi postali che cadono in prescrizione in questo 2023?

Immaginate di aver acquistato dei buoni fruttiferi postali tanti anni fa, di averli depositati in una busta all’interno di un cassetto per tenerli al sicuro e di esservi dimenticati della loro esistenza. Avrete sicuramente pensato “tanto scadranno tra trent’anni e quindi di tempo ce ne vorrà”. Peccato che invece di 30 ne siano trascorsi 40.

Il risultato? Non avrete più la possibilità di riscuotere il denaro investito in tali titoli e nemmeno di ricevere gli interessi. Dopo dieci dalla scadenza del titoli cartacei (in questo caso degli ordinari) scatta la prescrizione a causa della quale l’importo sottoscritto si prescrive (per i bfp emessi fino al 13 aprile 2011)in favore del Ministero delle Finanze. Per quelli emessi dopo tale data, invece, l’importo (in base alla normativa) è versato al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come fare allora per sapere se i buoni fruttiferi postali che si posseggono sono prossimi alla prescrizione?

Si può verificare

Quando i buoni fruttiferi postali cartacei vanno in prescrizione, dopo 10 anni dalla scadenza, si perde il diritto di riscossione, sia del capitale investito che degli interessi.

Diversamente accade per i titoli dematerializzati perché vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato in automatico sul conto di regolamento del sottoscrittore. Quest’ultimo può essere un conto BancoPosta o un libretto di risparmio. Vige solo una regola: i buoni devono avere la stessa intestazione del conto di regolamento. Inoltre fino a che i titoli sussistono il conto non può essere chiuso.

Si può verificare la data di scadenza dei propri prodotti consultando la pagina ufficiale di Poste Italiane, quella di Cassa Depositi e Prestiti o rivolgendosi al personale dell’ufficio postale.

Ecco quali andranno in prescrizione quest’anno

C’è una circolare di Poste Italiane che comunica quali sono i buoni fruttiferi postali che andranno in prescrizione quest’anno.

Si tratta esattamente di quelli a 18 mesi Serie D19-D20-D21-D22-D23-D24-D25-D26-D27-D28-D29-D30 emessi da luglio 2011 a giugno 2012 Inoltre quelli a 18 mesi plus di queste serie: Z01-Z02-Z03-Z04-Z05-Z06-Z07-Z08-Z09-Z10-Z11, emessi da agosto 2011 a giugno 2012.

In più i bfp minori nati dal 1°gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 e quelli intestati ai nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005. Quelli ordinari Serie O emessa da gennaio 1983 a dicembre 1983 (di essi si potrà richiedere il rimborso al 31 dicembre 2023) e il titolo 170 Cdp Fedeltà della serie TF204A191107 (emessa dal 7 novembre al 31 dicembre 2019).

C’è poi il buono 170 Cdp Premium della serie TF304A191118 (emessa dal 18 novembre al 31 dicembre 2019) e il 3×4 serie T01, T02 e T03. La prima emessa dal 24 ottobre 2011 al 31 ottobre 2011, la seconda dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011 e la terza dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011

Infine nel 2023 andranno in prescrizione i buoni fruttiferi postali ordinari serie Q emessa da gennaio 1993 a dicembre 1993. Ma anche quelli della serie A5 – A6 – A7 – A8 – A9 emessi da gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Questi titoli potrebbero valere un bel gruzzoletto per cui se pensate di averne qualcuno riposto nel cassetto, è questo il momento per controllare.

