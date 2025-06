Se qualcuno aspetta con impazienza una nuova riforma delle pensioni adesso potrà mettersi l’animo in pace ancora più di prima. Perché arriva il monito di Bruxelles, e oseremmo dire, l’ennesima tirata di orecchie, un ulteriore campanello di allarme per l’Italia. Uno dei fattori che da tempo mina qualsiasi idea, ipotesi o proposta di riforma delle pensioni si scontra con evidenti problematiche. I conti pubblici, i vincoli di bilancio, le altre urgenze del sistema ed infine, i moniti della UE.

Dall’Europa arrivano sempre messaggi negativi sul nostro sistema pensioni. troppo elevata la spesa pubblica per pensare di mettere mano al sistema e riformarlo.

E adesso ne arriva un altro.

Riforma pensioni addio e salgono età e contributi da raggiungere, nuovo diktat UE

L’Italia ha un problema con le pensioni. Così titolano diversi media e questo è ciò che adesso Bruxelles solleva per noi italiani quando si parla di previdenza sociale. Secondo quando apprendiamo, in base ai rilievi mossi dalla UE, a livello di costo le pensioni graveranno sempre di più sui conti pubblici in Italia. A rischio quindi la sostenibilità del sistema pensioni nostrane.

Nulla di nuovo naturalmente. Perché è una cosa risaputa che il trend demografico, lavorativo e previdenziale da noi lascia un triste presagio per il futuro.

Se la popolazione tende sempre più ad invecchiare, se i figli nascono sempre di più in numero inferiore e se il rapporto tra pensionati e lavoratori va sempre di più a svantaggio dei secondi, ecco che il sistema in futuro potrebbe non reggersi più.

Se a questo aggiungiamo che anche i dati di Bruxelles probabilmente si reggono sul fatto che la spesa dell’INPS tiene conto anche delle prestazioni assistenziali, è evidente che così non si può andare avanti.

Se nelle uscite dell’INPS si inseriscono anche sussidi e ammortizzatori, ecco che lo squilibrio è ancora maggiore.

Il sistema vacilla, secondo la UE bisogna correre ai ripari, altro che riforma delle pensioni

La sostenibilità del sistema previdenziale italiano è sempre più a rischio, lo ha detto la Commissione Europea per l’ennesima volta dato che come anticipato, questi moniti non sono certo una novità. L’indirizzo che ci viene da Bruxelles è di correre ai ripari.

Quindi, qualsiasi ipotesi di riforma del sistema con misure più favorevoli, si scontra con questa durissima realtà. Anzi, adesso potrebbe essere meno sicuro il fatto che il governo Meloni emani il tanto atteso decreto che blocca l’aumento di 3 mesi dei requisiti legati alle aspettative di vita degli italiani.

Perché se sono veri tutti i problemi prima esposti, con lo squilibrio sempre maggiore tra pensionati e lavoratori, allora spostare in avanti nel tempo i requisiti per le pensioni potrebbe essere l’unica strada percorribile per contenere le uscite. Tenendo in questo modo buona anche la UE. E dicendo addio ad ogni velleità di riforma delle pensioni.

La spesa pubblica esorbitante in Italia ma non solo, ecco i problemi secondo Bruxelles

Il monito di Bruxelles non è solo per l’Italia, ma cita anche altri Stati che evidentemente si trovano come noi, sul filo del rasoio.

CI sono infatti anche la Romania, la Bulgaria e l’Austria. Tutti e 4 questi Stati (con l’Italia compresa naturalmente, pare che nello stretto giro di un trentennio, finiranno con un deficit di oltre il 4% del PIL in materia previdenziale. Una enormità che va sistemata, almeno secondo i dettami provenienti dai commissari europei.

E nel lungo periodo la spesa media più elevata tra i Paesi Membri sarà in Italia la seconda. Infatti analizzando gli scenari che portano al 2070, secondo Bruxelles in Italia avremo il 15,5% del Pil come spesa pensionistica, secondi dietro alla Spagna che sfora il 16% e davanti al Belgio che si ferma al 14,6%.

Questo come detto significa che sono reali i pericoli di un incremento dell’età pensionabile. Altro che riforma delle pensioni. Anzi, l’aumento dei requisiti è forse l’unica strada che ogni biennio lo Stato Italiano deve usare. Ed insieme alla correzione dei coefficienti che abbassano i calcoli delle pensioni portando anche questo a un risparmio, forse la via è quella giusta. Almeno secondo i vertici della commissione europea.