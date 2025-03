Rendimenti super in Giappone con i tassi in rialzo: 3% sui bond a 40 anni

Superata la soglia del 3%, anche se per un breve momento in apertura di seduta. Fatto sta che i rendimenti in Giappone non erano stati così alti da decenni a questa parte. Il bond a 40 anni adesso offre il 2,80%, scendendo dello 0,176% rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Il decennale si aggira in area 1,485%, ma una settimana fa era salito fino all’1,575% e ai massimi dal 2008. Movimenti che favoriscono la ripresa del cambio, con lo yen ad essersi apprezzato contro il dollaro di oltre il 6% quest’anno.

Tassi in rialzo contro inflazione

L’esplosione dei rendimenti in Giappone può sembrare non solo un’esagerazione, visti i livelli nelle altre principali economie mondiali, ma anche un fatto ordinario per via del trend globale.

Invece, essa presenta specificità proprie. La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse a gennaio allo 0,50%. Una mossa resasi necessaria, visto che l’inflazione nipponica è salita ben sopra il target del 2% e proprio a gennaio è stata del 4%. Tutto questo in un Sol Levante, dove per un quarto di secolo si è parlato e agito in termini di lotta alla deflazione.

Fine stimoli monetari rischio per debito nipponico

Il mercato sconta ulteriori rialzi dei tassi per quest’anno, in controtendenza rispetto al resto delle economie avanzate. Il governatore Kazuo Ueda ha riferito di recente al Parlamento di Tokyo che i rendimenti di lungo termine in Giappone dovranno fare maggiore affidamento alle “forze del mercato”. In altre parole, egli ha posto fine alla lunga era degli stimoli monetari caratterizzata da tassi negativi, acquisti massicci di bond sovrani e tetto ai rendimenti.

Per quanto possa apparire normale che i rendimenti in Giappone salgano insieme all’inflazione, le cose sono più complesse. La banca centrale deve stare attenta a non provocare una crisi fiscale, dato che il debito pubblico ammonta a circa il 255% del Pil. Ad oggi ciò è stato evitato grazie al fatto che la gran parte dei titoli di stato è detenuta proprio dall’istituto. Ma il ritorno a una situazione di mercato accenderebbe i fari sulla sostenibilità delle finanze statali.

Rendimenti in Giappone concorrenza ad eurobond

L’impatto del rialzo dei rendimenti in Giappone rischia di essere negativo anche per noi europei. Dall’Estremo Oriente sta arrivando un’inattesa concorrenza ai bond in euro dopo che per decenni avevamo attirato capitali nipponici senza difficoltà. Se è vero che i rendimenti a lungo termine in Europa restino ben più alti, d’altra parte il fattore cambio può favorire gli investimenti a Tokyo. Uno yen che si rivalutasse anche nei confronti dell’euro segnalerebbe opportunità di guadagno sull’obbligazionario del Sol Levante. Da fine febbraio, tuttavia, ha perso il 3,4% contro la moneta unica e ciò rende i bond asiatici particolarmente a buon mercato dopo il “sell-off” delle ultime sedute.

