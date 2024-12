Quest’inverno si gela, ma c’è la possibilità di risparmiare sui riscaldamenti

Con l’inverno alle porte e il costo del gas in continuo aumento, molte famiglie cercano soluzioni per abbattere le spese legate al riscaldamento. Esistono accorgimenti pratici e strategie intelligenti che possono fare una grande differenza, garantendo un ambiente confortevole e un risparmio concreto sulla bolletta.

Risparmiare sui riscaldamenti è quindi l’obiettivo di ogni famiglia italiana, soprattutto con le previsioni meteo che ci dicono che il grande freddo deve ancora arrivare, e quello che abbiamo vissuto sinora è davvero poca cosa.

Ottimizza l’efficienza energetica della casa

Insomma, prepariamoci al motto degli Stark, the winter is coming, ma facciamolo mettendo in pratica una serie di accorgimenti importanti per riscaldare la nostra casa senza spendere un botto in bolletta.

Il primo passo per risparmiare sul riscaldamento è migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione. Le case disperdono calore soprattutto attraverso finestre, porte e pareti poco isolate. Ecco alcune soluzioni:

Sigillare infissi e porte: spifferi e correnti d’aria possono far disperdere molto calore. L’uso di guarnizioni adesive o paraspifferi è un intervento economico ma efficace.

Installare tende termiche: trattengono il calore all’interno, riducendo le dispersioni attraverso le finestre.

Migliorare l’isolamento delle pareti: interventi come il cappotto termico, sebbene più costosi, possono ridurre drasticamente il consumo di energia nel lungo periodo.

Un’altra soluzione è l’adozione di tappeti, soprattutto in case con pavimenti freddi. I tappeti aiutano a trattenere il calore negli ambienti, migliorando la percezione di calore. La gestione intelligente del termostato è essenziale per evitare sprechi. Alcuni accorgimenti possono sembrare banali, ma fanno una grande differenza:

Abbassa la temperatura di pochi gradi: anche ridurre il riscaldamento di 1-2 °C può portare a un risparmio del 10% sulla bolletta. L’ideale è mantenere la temperatura tra i 19 e i 20 °C durante il giorno e abbassarla a 16-17 °C durante la notte.

Usa un termostato programmabile: consente di regolare il riscaldamento in base agli orari, evitando di riscaldare inutilmente la casa quando non è occupata.

Mantieni il calore dove serve: chiudi le porte delle stanze poco utilizzate per concentrare il riscaldamento nelle aree frequentate.

Inoltre, ricordati di non coprire i termosifoni con tende o mobili, poiché questo ostacola la diffusione del calore.

Risparmiare sui riscaldamenti, altri piccoli accorgimenti

Oltre a ottimizzare l’uso del riscaldamento tradizionale, esistono metodi alternativi e accorgimenti quotidiani per risparmiare:

Approfitta della luce solare: durante il giorno, tieni aperte le tende per far entrare il calore del sole. La luce naturale è una fonte gratuita di energia termica.

Installa pannelli riflettenti dietro i termosifoni: aiutano a riflettere il calore all’interno della stanza invece di disperderlo attraverso le pareti.

Mantieni l’impianto efficiente: fai controllare periodicamente la caldaia e sfiata i termosifoni per garantire un funzionamento ottimale. Un impianto ben mantenuto consuma meno energia.

Se possibile, considera l’installazione di sistemi di riscaldamento alternativi, come una pompa di calore o una stufa a pellet. Questi sistemi possono risultare più economici nel lungo periodo, soprattutto se abbinati a incentivi fiscali. Risparmiare sul riscaldamento non significa rinunciare al comfort, ma adottare abitudini più sostenibili e strategie intelligenti. Migliorare l’efficienza energetica della casa, utilizzare il termostato in modo strategico e sfruttare fonti alternative sono passi concreti per affrontare l’inverno senza pesare eccessivamente sul portafoglio. Con piccoli investimenti e accorgimenti quotidiani, è possibile ottenere un risparmio significativo sulla bolletta e contribuire a ridurre l’impatto ambientale.

I punti più importanti…