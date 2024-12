Quanto costa mangiare a Capodanno al ristorante di Cannavacciuolo?

Antonino Cannavacciuolo, rinomato chef due stelle Michelin, propone per il Capodanno 2025 due esperienze culinarie indimenticabili. Le celebrazioni saranno ospitate nella splendida Villa Crespi, sul Lago d’Orta, e al Cannavacciuolo Bistrot di Torino. Queste due opzioni offrono menù esclusivi che combinano tradizione e innovazione, rappresentando l’apice della cucina italiana.

Il cenone a Villa Crespi: lusso e raffinatezza

Dopo aver visto cosa ci ha preparato per Capodanno Borghese, ecco invece la proposta di Cannavacciuolo. Situata a Orta San Giulio, Villa Crespi è una villa in stile moresco che ospita il celebre ristorante dello chef Cannavacciuolo.

Stuzzichino dello chef: un inizio elegante e intrigante per il palato.

Ostrica con caviale: servita con una granita al rapanello e latticello, per un connubio fresco e delicato.

Scampi crudi alla pizzaiola: un omaggio creativo alla tradizione italiana, accompagnati da acqua di polpo.

Cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro: un piatto che unisce sapori contrastanti e intensi.

Spaghetto allo zafferano: impreziosito da ricci di mare e croccante quinoa, per una perfetta sinergia tra mare e terra.

Plin di agnello alla brace: accompagnati da zuppa forte e gamberi rossi, un mix di tradizione e originalità.

Rombo: servito con cime di rapa, latticello e olio di broccolo, per una proposta equilibrata e raffinata.

Cilindro di pasta alla genovese: completato da carciofo e topinambur, una rivisitazione moderna della cucina tradizionale.

Pre-dessert: un delicato intermezzo dolce.

Dessert Villa Crespi: una creazione esclusiva dello chef, seguita da un assortimento di piccola pasticceria, tra cui babà e code di aragosta, richiamo alla tradizione napoletana.

Il menù al Cannavacciuolo Bistrot di Torino

Per la notte di San Silvestro 2025, la proposta è un menù degustazione al costo di 500 € a persona, bevande escluse. Questo menù celebra la maestria dello chef attraverso una selezione di piatti unici.

Il Cannavacciuolo Bistrot di Torino, nel cuore della città, offre un ambiente più informale ma sempre all’insegna dell’eccellenza culinaria.

Benvenuto dello chef: un assaggio raffinato per iniziare la serata.

Salmerino: servito con plancton, ravanello, salsa champagne e caviale, per una proposta fresca e sofisticata.

Carciofo: accompagnato da datteri, limone e acciuga, un gioco di contrasti tra dolce e salato.

Riso: con pomodoro, scorfano e burrata, un piatto che celebra la tradizione mediterranea con un tocco innovativo.

Secondo piatto: dettagli non specificati, ma garantiti all’altezza dello stile Cannavacciuolo.

Dessert: una conclusione dolce e creativa per la serata.

Un Capodanno indimenticabile

Per la serata di Capodanno 2025, lo chef propone una 250 € a persona, bevande escluse. Questo menù rappresenta un viaggio nei sapori autentici, reinterpretati con creatività.

Entrambe le proposte culinarie sono studiate per offrire un’esperienza unica, riflettendo la filosofia di Antonino Cannavacciuolo: unire tradizione e innovazione con una presentazione impeccabile. Villa Crespi è la scelta ideale per chi cerca un’atmosfera di lusso e raffinatezza, mentre il Bistrot di Torino si adatta a chi desidera un’esperienza gourmet in un contesto più rilassato.

I prezzi, rispettivamente 500 € e 250 € a persona, rispecchiano l’alto livello di qualità delle materie prime utilizzate e l’abilità culinaria dello chef. Ogni piatto è pensato per sorprendere il palato e regalare emozioni, rendendo il Capodanno 2025 un evento memorabile.

Per chi ama la buona cucina e desidera celebrare il nuovo anno con un tocco di esclusività, le proposte di Cannavacciuolo sono un invito irresistibile. Prenotare con anticipo è essenziale, data l’alta richiesta per queste due esperienze gastronomiche d’eccezione.

