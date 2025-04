Offerte luce e gas, dove si paga di meno ad aprile 2025?

Con l’arrivo di aprile 2025, molte famiglie italiane si trovano a fare i conti con l’aumento generale del costo della vita e, in particolare, con le spese per le utenze domestiche. Il mercato dell’energia è in una fase di transizione, soprattutto dopo la fine del regime di tutela per molti utenti, e trovare l’offerta giusta per luce e gas può fare una grande differenza sul bilancio familiare. Ma dove si paga davvero di meno? E quali sono le offerte più convenienti del momento?

Le migliori offerte luce e gas: aprile 2025

Secondo un’analisi aggiornata di Selectra, Facile.it e Luce-gas.

it, tra le offerte più competitive di aprile 2025 figurano quelle di Octopus Energy, Sorgenia, NeN, Edison e Enel Energia. A fare la differenza non sono solo i costi al kWh o al Smc, ma anche le condizioni contrattuali e i bonus offerti ai nuovi clienti.

Octopus Energy – Fissa 12M Luce e Gas

Octopus Energy propone una tariffa bloccata per 12 mesi con un prezzo di 0,139 €/kWh per la luce e 0,51 €/Smc per il gas. La quota fissa è di 8 € al mese per ciascuna fornitura. Questa offerta risulta particolarmente vantaggiosa per chi cerca stabilità e vuole proteggersi da futuri aumenti dei prezzi.

Sorgenia – Next Energy Sunlight

Sorgenia continua a posizionarsi tra i leader del mercato libero con un’offerta a prezzo indicizzato. Il costo dell’energia è legato al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con uno spread di 0,008 €/kWh per la luce, e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con uno spread di 0,09 €/Smc per il gas. Le spese fisse sono contenute: 6,7 € al mese per la luce e 7,6 € per il gas.

Ideale per chi è disposto ad accettare un minimo di fluttuazione in cambio di risparmi potenziali.

NeN – Special 72

NeN propone un prezzo fisso di 0,149 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas, con una quota mensile rispettivamente di 9 € e 10 €. L’offerta è arricchita da uno sconto di 72 € in bolletta per chi sottoscrive il contratto online. È una scelta solida per chi preferisce pianificare i costi con certezza.

Edison – Dynamic Luce e Gas

Anche Edison punta sull’indicizzazione, con tariffe di PUN + 0,024 €/kWh per la luce e PSV + 0,075 €/Smc per il gas. La quota fissa è di 8,25 € mensili per entrambe le forniture. A rendere più appetibile l’offerta è un bonus fino a 142 € per i nuovi clienti, da spendere in bolletta.

Enel Energia – Fix Saldi Web

Infine, Enel propone un prezzo bloccato a 0,142 €/kWh per la luce e 0,546 €/Smc per il gas, con spese fisse contenute (7 € luce, 12 € gas) e uno sconto iniziale di 60 € per i nuovi utenti. Una formula adatta a chi vuole affidarsi a un fornitore storico con ampia rete di assistenza.

Come scegliere davvero l’offerta luce e gas migliore

Quando si confrontano le tariffe luce e gas, il prezzo dell’energia non è l’unico elemento da considerare. Ecco tre fattori fondamentali:

Tipo di prezzo: Le tariffe a prezzo fisso offrono stabilità, ma quelle indicizzate possono essere più convenienti nei periodi di mercato favorevole.

Spese fisse: Anche se una tariffa ha un buon prezzo variabile, spese mensili elevate possono annullare il risparmio.

Bonus e promozioni: Sconti iniziali o vantaggi per la domiciliazione bancaria possono incidere sul totale annuale.

Inoltre, è importante considerare i propri consumi medi annui, la possibilità di gestire le bollette online, e le recensioni sul servizio clienti.

Un’occasione per cambiare fornitore

Con la fine del mercato tutelato e l’ingresso definitivo nel mercato libero per molti utenti, aprile 2025 rappresenta una buona occasione per rivedere le proprie utenze domestiche. Cambiare fornitore è semplice, gratuito e non comporta interruzioni del servizio. Basta confrontare le offerte sui portali ufficiali e richiedere l’attivazione online o tramite call center. Secondo i dati di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), una famiglia tipo nel 2024 ha speso circa 1.500 euro l’anno tra luce e gas. Scegliendo una tariffa più competitiva, è possibile risparmiare anche 250-300 euro l’anno, senza cambiare abitudini o ridurre i consumi.

Le offerte luce e gas più convenienti di aprile 2025 offrono soluzioni interessanti sia per chi preferisce prezzi fissi sia per chi è disposto a rischiare un po’ con le tariffe indicizzate. L’importante è agire consapevolmente, leggendo bene le condizioni contrattuali e valutando tutte le voci di spesa. In un periodo di incertezza economica, risparmiare sulle utenze può essere una scelta strategica per molte famiglie italiane.

Riassumendo.