Qual è l’auto migliore per risparmiare, quella che consuma di meno

Scegliere un’auto che consuma poco è fondamentale per chi vuole risparmiare sul carburante e ridurre l’impatto ambientale. Negli ultimi anni, il mercato automobilistico ha visto un’evoluzione significativa, con modelli sempre più efficienti dal punto di vista dei consumi. Vediamo quali sono le auto che consumano meno e quali criteri considerare per fare la scelta giusta.

Auto che consuma poco, ibride: efficienza e risparmio

Le auto ibride sono tra le più economiche in termini di consumo di carburante, grazie alla combinazione tra motore a combustione e propulsione elettrica.

Toyota Yaris Hybrid : con una media di 3,8 litri per 100 km, questa compatta giapponese è una delle opzioni più convenienti sul mercato. Il suo sistema full hybrid le consente di viaggiare in modalità elettrica per brevi tratti, riducendo notevolmente i consumi in città.

: con una media di 3,8 litri per 100 km, questa compatta giapponese è una delle opzioni più convenienti sul mercato. Il suo sistema full hybrid le consente di viaggiare in modalità elettrica per brevi tratti, riducendo notevolmente i consumi in città. Renault Clio E-Tech : grazie alla tecnologia ibrida E-Tech, questa vettura riesce a ottenere consumi intorno ai 4,0 litri per 100 km, offrendo un ottimo equilibrio tra efficienza e prestazioni.

: grazie alla tecnologia ibrida E-Tech, questa vettura riesce a ottenere consumi intorno ai 4,0 litri per 100 km, offrendo un ottimo equilibrio tra efficienza e prestazioni. Mazda 2 Hybrid : basata sulla stessa piattaforma della Toyota Yaris, la Mazda 2 Hybrid offre consumi simili, attestandosi sui 3,8 litri per 100 km.

: basata sulla stessa piattaforma della Toyota Yaris, la Mazda 2 Hybrid offre consumi simili, attestandosi sui 3,8 litri per 100 km. Suzuki Swift Hybrid: con un sistema mild hybrid, questa city car garantisce un consumo medio di 4,4 litri per 100 km, risultando un’ottima scelta per la guida urbana.

Auto diesel e benzina: le alternative più parsimoniose

Se si percorrono molti chilometri all’anno, un’auto diesel può ancora rappresentare una buona opzione. Tra i modelli più efficienti troviamo:

Peugeot 208 1.5 BlueHDi : uno dei motori diesel più efficienti, con un consumo medio di 4,2 litri per 100 km.

: uno dei motori diesel più efficienti, con un consumo medio di 4,2 litri per 100 km. Volkswagen Polo 1.0 TSI: questa versione a benzina turbo offre consumi di circa 5,0 litri per 100 km, rendendola una buona scelta per chi vuole un motore tradizionale senza rinunciare all’efficienza.

Quali fattori considerare per risparmiare sui consumi

Oltre alla scelta del modello, alcuni accorgimenti possono ridurre ulteriormente i consumi:

Guida efficiente : accelerazioni graduali e frenate dolci permettono di risparmiare carburante.

: accelerazioni graduali e frenate dolci permettono di risparmiare carburante. Manutenzione regolare : un motore in buone condizioni garantisce migliori prestazioni e minori consumi.

: un motore in buone condizioni garantisce migliori prestazioni e minori consumi. Pneumatici adeguati : la giusta pressione degli pneumatici riduce l’attrito e migliora l’efficienza del veicolo.

: la giusta pressione degli pneumatici riduce l’attrito e migliora l’efficienza del veicolo. Uso del climatizzatore: limitare l’uso dell’aria condizionata aiuta a risparmiare carburante, soprattutto nei viaggi brevi.

La scelta dell’auto più economica dipende dalle esigenze di utilizzo. Per chi guida prevalentemente in città, le ibride sono la scelta migliore, mentre per chi percorre molti chilometri extraurbani un diesel efficiente può essere ancora conveniente. Considerare il consumo di carburante prima di acquistare un’auto permette di risparmiare a lungo termine e di ridurre l’impatto ambientale.

Consigli pratici per ottimizzare il consumo di carburante

Per ottenere il massimo risparmio di carburante, è importante adottare alcune strategie di guida. Innanzitutto, mantenere un’andatura costante ed evitare continue accelerazioni e frenate improvvise riduce notevolmente il consumo.

Quando possibile, è consigliabile viaggiare a velocità costante e sfruttare l’inerzia dell’auto, sollevando il piede dall’acceleratore con anticipo prima di un rallentamento.

L’uso corretto delle marce è fondamentale: le marce alte permettono di mantenere il motore a un regime di giri più basso, riducendo il consumo di carburante.

Ad esempio, in autostrada è sempre meglio viaggiare con la marcia più alta possibile compatibilmente con la velocità. Allo stesso modo, in città, cambiare marcia prima che il motore raggiunga un numero di giri eccessivo consente di evitare sprechi.

Un altro trucco utile è spegnere il motore durante le soste prolungate. Molti veicoli moderni sono dotati di sistema start & stop, che spegne automaticamente il motore quando l’auto è ferma e lo riavvia non appena si preme il pedale dell’acceleratore. Questo aiuta a ridurre i consumi soprattutto nel traffico cittadino.

Trucchi e consigli per risparmiare alla guida

Inoltre, ridurre il peso del veicolo e migliorare l’aerodinamica sono due fattori spesso trascurati ma molto importanti. Evitare di trasportare carichi inutili e rimuovere portapacchi o accessori esterni quando non servono può diminuire la resistenza dell’aria e ottimizzare i consumi. Anche la corretta gestione della pressione degli pneumatici incide molto: gomme sgonfie aumentano l’attrito con la strada, facendo lavorare di più il motore e consumare più carburante.

